《北市》延三夜市瓦斯外洩封閉搶修 攤商營業了

大同區隆和里里長沈春華說，大台北瓦斯公司工作人員昨下午再度進行瓦斯濃度檢測，一切正常。（隆和里里長沈春華提供）

台北市延平北路三段六十六巷，十日下午冒出濃濃瓦斯味，由於鄰近延三夜市，部分攤商因此停業，消防單位獲報前往了解，研判是日前地震造成地下瓦斯管線破裂，瓦斯從路面裂隙冒出，經緊急封閉開挖搶修，已恢復正常。台北市產業發展局長陳俊安昨表示，當地中壓管及低壓管線將於今年上半年更新，屆時會預先公告。昨夜市商家都已恢復營業，仍如常有滿滿的排隊人潮。

延平北路三段六十六巷十日下午冒出濃濃瓦斯味，警消獲報前往了解，發現路面多處裂隙都有瓦斯冒出，緊急封閉延平北路三段，進行緊急開挖搶修。因位於延三夜市營業路段，避免攤商烹調用火引起意外，部分攤商被迫停業。台北市中山大同議員擬參選人朱政騏提到，到晚上十一時發現破裂處，凌晨三點多搶修完畢並完成路面銑鋪。

陳俊安受訪表示，漏氣位置已完成補修，後續會針對中壓管請大台北瓦斯公司排程更換，相關場域昨天都已恢復正常營業。另針對老舊管線，本就有逐年汰換計畫，市府會依照各家瓦斯公司提報的年度計畫查核。

大同區隆和里里長沈春華表示，大台北瓦斯工作人員昨下午再度進行瓦斯濃度檢測，數值都正常。中午商家恢復營業後，排隊人潮回流如昔。陳俊安承諾，後續會請市場處對今年延三夜市的行銷計畫，給予更多支持協助。

北市延平北路三段66巷10日瓦斯外洩，封閉搶修。 （台北市議員擬參選人朱政騏提供）

