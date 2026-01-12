跨市民大道空橋花11億 議員憂「北藝翻版」

台北捷運公司規劃從國光客運台北車站舊址，興建跨越市民大道串聯新中山捷運廊道的連通平台，空橋長約二五〇公尺、寬約五公尺，圖為模擬圖。 （北捷提供）

台北捷運公司規劃從國光客運台北車站舊址，興建跨越市民大道串聯新中山捷運廊道的連通平台（空橋），長約二五〇公尺、寬約五公尺，經費從五億元追加到今年編列八．一億元，月底將再提追加三億元，達十一億餘元。議員林亮君說，有建設是好事，但真的太貴，「有必要花這麼多錢嗎？」擔心完工後利用效率不能達到預期。議員苗博雅說，若造型特殊有難度，萬一廠商倒閉，會變台北表演藝術中心（簡稱北藝）跟音圖中心的翻版。

從5億增至11億 林亮君︰真的太貴

北捷指出，空橋是配合西區門戶及台北長廊東延段計畫，二〇二二年二月開始規劃，考量線形公園到市民大道出現斷點，地下連通道動線複雜，不利觀光客跟不熟路線的民眾，而承德路、中山北路口車流量大，禁止行人通行，無法設置行穿線，建置空橋可銜接台鐵、台北車站及西區門戶空廊系統。

苗博雅︰不斷追加預算 變另個音圖

林亮君表示，有建設是好事，但費用很高、貴，她很困惑是否一定要用這樣的工法？蔣萬安上任後的新建工程都貴得要命，如市府廣場改造要花八億，現在空橋要花十一億。若因原物料上漲可以理解，若是工法的話，「有必要花這麼多錢嗎？」擔心完工後的利用率能否達到預期。

苗博雅說，造型特殊，施工困難，會不會像當初北藝採用最先進西班牙的設計，後來營造廠倒閉；又萬一預算趕不上廠商漲價的速度，不斷追加預算變成北藝跟音圖的翻版。

北捷說明，原本計畫未包括國光客運臨時站體，總預算大約五億餘元；二〇二三年底配合市府政策納入國光站體，範圍及量體增加，調整為八．一億元。年初招標以來共三次流標，訪查有三家廠商認為空廊具指標意義有意願，但是經費短差估約三億元。

北捷︰獲議會通過後 重新公告招標

北捷說，目前辦理追加預算程序中，預計月底向議會提報通過後，重新公告招標，預計二〇二九年完工。沒有使用特殊材料的問題，但因位在捷運淡水線的隧道正上方、又鄰近台鐵、高鐵，施工範圍侷促而增加施工難度。

預算已經委員會通過送大會三讀，將待追加預算時進一步討論是否刪減。

