北市府砸錢蒐輿情 未警示北捷維安漏洞

捷運公司透過多元管道宣導勿帶刀具等危險物品乘車，民眾違規都會依大眾捷運法開罰。（台北捷運公司提供）

一年多發生27起車站、捷運、商圈暴力等事件 議員批放任資訊無作為

台北市政府輿情蒐集預算日前在市議會受阻，而根據市府輿情週報，自二〇二四年十月起，就不斷有北捷出現維安漏洞或是商圈亮刀砍人新聞，市府卻直至一二一九隨機攻擊事件發生後，才有積極作為。民進黨籍議員顏若芳批評市府放任警示資訊躺在紙本報告，「不只是虛擲預算，更是對市民安全的漠視」。國民黨籍議員李明賢說，事前防範，應重視輿情蒐集。民眾黨籍議員林珍羽認為局處缺乏敏銳的判斷，應檢討。北市府副發言人葉向媛表示，會持續精進、全力守護市民安全。

顏若芳︰每年豪擲數百萬 實效令人心寒

根據北市府公開資料，電視新聞輿情週報自二〇二四年十月七日起至一二一九事件前，共有廿七起發生於車站、捷運站以及知名商圈的隨機攻擊、肢體暴力及性騷事件，報導次數達一千八百次，幾乎月月有相關新聞；去年九、十一月各有四起發生在北捷的攻擊事件，其中還有人亮刀等武器。

1219無差別攻擊事件前 已多次出現治安警訊

顏若芳在審議市府輿情蒐集預算時，質疑其必要性，提案減半編列；她認為輿情應與實質行政作為連線，撙節編列，而非讓輿情分析淪為無用的剪報。昨受訪表示，市府每年豪擲數百萬蒐集輿情，實質效益令人心寒，以每週的十大輿情週報為例，一二一九無差別攻擊事件發生前，早已多次出現捷運與商圈的治安警訊，市府卻放任警示資訊躺在紙本報告裡，未轉化為跨局處的維安預警機制，「不只是虛擲預算，更是對市民安全的漠視」。

李明賢表示，捷運已成民眾日常生活，提供安全是最基本的保障，事前防範應重視輿情蒐集，也必須增加見警率。兩者都可以通盤檢討，雙管齊下。

市府副發言人︰持續精進、守護市民安全

曾在柯市府發言體系服務的林珍羽提到，過往有晨會機制，讓首長掌握不同平台與立場的聲音；目前沒有晨會，局處首長若無掌握輿情系統，沒有好好使用資訊，就無法做進一步判斷，局處須要檢討。

葉向媛表示，各局處平時加強因應演練、跨局處即時通報，又或是定期的府級公安與治安等會報機制，市府會持續精進、全力守護市民安全。另一方面，議員認為該強化預警，卻又執意刪減市府編列的輿情系統半數預算，豈不自相矛盾？

市府在1219隨機攻擊事件後，針對捷運站、商圈等人潮聚集處增加見警率。（資料照）

捷運台北車站發生隨機砍人悲劇後，M7出口民眾獻花合掌悼念，警方也加強巡邏。（資料照）

