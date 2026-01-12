1988棟校園老舊廁所 年底前美美升級

台南開元國小以台灣生態意象改造老舊廁所。（教育部提供）

教育部國教署協助地方政府改善校園老舊廁所，從通風、採光、安全到整潔全面升級，更融入美感、在地意象等元素，二〇二三至二〇二四年底共投入經費約四十億元，核定全國一四九一棟老舊廁所改善工程，並於前年底再獲行政院支持，自去年起推動一九八八棟改善工程，預計於今年底前陸續完工，持續提升校園整體環境品質。

教育部「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」自二〇一六年起推動，國教署組長蔡宜靜表示，未來將持續與地方政府合作，讓每所學校的每個角落都變得更安全、更友善。

台中市西屯區西屯國小原本昏暗狹窄的廁所，經整修後以柔和色彩搭配自然光，形成通透明亮空間，更寬敞的動線、友善的無障礙空間，讓每位孩子都能自在使用。教師們分享，孩子更願意保持廁所整潔。

而台南市北區開元國小則以黑面琵鷺、梅花鹿及台灣黑熊等意象打造具自然生態特色的性別友善廁所，讓孩子體驗設計美感，也在潛移默化中學會尊重環境與重視個人隱私。

基隆百福國中結合美感教育將廁所改造，透過設計相關課程，引導學生從使用需求出發，共同討論廁所空間的功能與美感，並運用3D建模呈現構想，整體設計兼顧美學、實用與永續概念。

