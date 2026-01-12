為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    1988棟校園老舊廁所 年底前美美升級

    2026/01/12 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    台南開元國小以台灣生態意象改造老舊廁所。（教育部提供）

    台南開元國小以台灣生態意象改造老舊廁所。（教育部提供）

    教育部國教署協助地方政府改善校園老舊廁所，從通風、採光、安全到整潔全面升級，更融入美感、在地意象等元素，二〇二三至二〇二四年底共投入經費約四十億元，核定全國一四九一棟老舊廁所改善工程，並於前年底再獲行政院支持，自去年起推動一九八八棟改善工程，預計於今年底前陸續完工，持續提升校園整體環境品質。

    教育部「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」自二〇一六年起推動，國教署組長蔡宜靜表示，未來將持續與地方政府合作，讓每所學校的每個角落都變得更安全、更友善。

    台中市西屯區西屯國小原本昏暗狹窄的廁所，經整修後以柔和色彩搭配自然光，形成通透明亮空間，更寬敞的動線、友善的無障礙空間，讓每位孩子都能自在使用。教師們分享，孩子更願意保持廁所整潔。

    而台南市北區開元國小則以黑面琵鷺、梅花鹿及台灣黑熊等意象打造具自然生態特色的性別友善廁所，讓孩子體驗設計美感，也在潛移默化中學會尊重環境與重視個人隱私。

    基隆百福國中結合美感教育將廁所改造，透過設計相關課程，引導學生從使用需求出發，共同討論廁所空間的功能與美感，並運用3D建模呈現構想，整體設計兼顧美學、實用與永續概念。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播