總統：醫療、科技聯手 打造護國群山

總統賴清德昨出席「二〇二六諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，應邀致詞。（記者方賓照攝）

台灣今年正式邁入超高齡化社會，總統賴清德昨日上午出席諾貝爾大健康論壇致詞時指出，醫療、科技產業強強聯手，將有機會成為台灣「護國群山」的一員，政府也透過健康台灣深耕計畫、AI（人工智慧）新十大建設、「生技醫藥產業發展條例」等政策，促進人才培育與產業發展。

賴清德說，半導體、資訊與通信科技（ICT）產業是台灣公認的「護國群山」，而醫療與科技結合所產生的產業有條件成為台灣護國群山一員，近年來各界也相當關注「智慧醫療」領域發展。

國人平均壽命已經超過八十歲，但不健康餘命達到八．四年。賴清德表示，總統府成立健康台灣推動委員會，並提出為期五年、總經費四八九億元的健康台灣深耕計畫，盼增進臨床服務的效能，著重於人才培育、改善醫療環境、智慧醫療、社會責任等面向，首年智慧醫療領域相關案件計一九七件，金額達到廿九．四億元。

賴清德說，政府也推動AI新十大建設，包含人才培育、國家算力中心、國家AI資料中心、資金投入等四項基本工作，聚焦矽光子、電子運算、機器人發展等三個重要關鍵，希望在二〇四〇年前培育五十萬名AI人才、幫助台灣至少一百萬家中小微企業導入AI，打造全民智慧生活圈。

提供獎勵 促進產業發展與留才

此外，賴清德提到，二〇二一年重新修定的「生技醫藥產業發展條例」，對新藥研發、新劑型研發、高風險新醫療器材研發、再生醫療、精準醫療、數位或智慧醫療、智慧醫療創新創業平台等提供獎勵，如投資抵扣、股票報稅從優等，希望促進產業發展與留才。

