全國非法旅宿1624家 北市268最多／2025年累計罰鍰1.2億 台南開罰2045萬最高

交通部觀光署公布二〇二五年旅宿稽查結果，全國列管非法旅宿一六二四家，經地方政府查察，開罰一二六一次、罰鍰累計約一．二億元。以縣市統計，台北市非法旅宿有二六八家最多，台南市則是開罰二〇四五．四萬元金額最高。

合法旅館較2024年減27家 非法增31家

觀光署統計，去年全國合法旅館三二八一家，較前一年減廿七家，但非法旅館查到一〇五八家、增加卅一家；合法民宿去年有一萬二五五一家、較前一年增四〇七家，非法民宿查到五六六家、減少廿一家。

宜蘭非法旅宿229家居次、台中207家

其中，非法旅宿以台北二六八家為全國最多，其次為宜蘭二二九家、台中二〇七家；若看非法占比，台北約卅一．四％也是最高，其次則是台中廿九％、高雄十九％。

各縣市總計開出一二六一張罰單，金額近一億二〇一三萬元，以台南二〇四五．四萬元最高，台北二〇三五萬元次之，台中二〇一八萬元排第三；開罰次數為台北二五六次最多，台南一七一次第二，宜蘭一六九次排第三。

觀光署旅宿組長曹逸書分析，去年旅館家數較前一年變動不大，應是業者經營考量；民宿較前一年增加，則說明民宿是家庭副業，以自宅空閒房間經營，較不受成本影響；而非法旅館列管數增加，主要是都會區日租套房變化；非法民宿列管數減少，則大多是地方政府稽查導致業者歇業，其中屏東縣減少十六家最多。

墾丁旅遊人次連2年創新低 住房慘淡

此外，「國境之南」墾丁旅遊人次持續低迷，去年僅二一三萬九千餘人，連兩年寫下歷史新低。繼統一度假村撤出後，指標性的墾丁福容大飯店近期也大規模「整修」暫停營業。據了解，恆春半島星級飯店平均住房率慘淡，去年全年竟僅一家平均住房率逾六成。

墾管處拋觀光藍圖 屏縣加強智慧導覽

為搶救觀光，墾丁國家公園管理處副處長曾添丁拋出「觀光發展藍圖」，除了改善海域景點，更鎖定「設施最佳化」與「西海岸低碳旅遊」；屏東縣交通旅遊處則強調，策略轉向「整體品牌塑造」，未來將加強多語環境與智慧旅遊導覽，衝國際觀光客與國旅質感的提升。

