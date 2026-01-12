自由日日Shoot》業界建議 商業團、國家公園應聘合格嚮導

登山存在風險，專家認為應規定商業登山團配置合格嚮導，提升安全性，也能鼓勵考照。（記者吳亮儀攝）

在登山隊伍中，負責領路的嚮導是重要角色，攸關隊員安全。我國政府雖有「登山嚮導證書」核發機制，但卻無任何法律規定登山隊伍必須配有合格嚮導，包含收費帶客登山的商業團。領有證書的嚮導坦言，花不少錢考到證書，但無誘因也沒必要。

山域嚮導證書效期4年 可展延4年

運動部核發的「山域嚮導證書」效期四年，效期內完成廿四小時複訓及十二小時安全講習即可展延四年。訓練內容包括定位、急救、野外求生技能、緊急通報等。

請繼續往下閱讀...

嚮導坦言 花錢考證無誘因也沒必要

托馬斯國際旅行社執行長黃日虹雖持有證書，但她坦言，考取證書耗時又花錢，也無實際優勢，誘因不足。黃日虹表示，馬來西亞神山吸引世界各地山友造訪，當地政府規定入山必須聘請當地合格嚮導，台灣玉山、雪山也吸引許多外籍山友挑戰，建議比照辦理，提升安全性，也能鼓勵大家考照。

林口登山協會嚮導組長李俊慶認為，應規定商業登山團配置合格嚮導。登山存在風險，以失溫來說，三小時就會失去意識，稍有延遲就有生命危險，去年十二月就發生山友在雪山失溫過世憾事；疫情期間登山盛行，無證照者搶食市場大餅，山難更是大幅增加。

李俊慶表示，國家公園正在研議收取入園費，用於保育生態及維護登山路線，這筆費用也可用來聘請合格嚮導，直接配給世界各地來訪的旅客，讓其安心之餘，付費也獲得服務，可降低收費政策推行阻礙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法