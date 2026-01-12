自由日日Shoot》開放山林 山難頻傳 商業團無照嚮導帶隊「無法」管

2025年高山山難

台灣山林資源豐富，政府在「開放山林」政策下，歡迎國內外民眾親近山林，也成為觀光宣傳亮點。不過，去年發生退休校長跟團登山死亡事件，再掀登山商業團管理機制不足討論，目前業者無須安排具登山相關證照的嚮導帶隊，消費者只能靠口碑打聽評價，影響我國推動登山活動及觀光。

退休校長跟團失聯喪命

六十二歲郭姓退休校長花費七千元報名登山行程，去年十一月廿七日出發挑戰玉山後四峰，中途脫隊休息，逐漸與隊伍拉開距離，領隊疑似延遲兩小時才折返找人，錯失救人時機，郭男失聯淪山難而亡，引發各界議論，例如若由持合格證照的嚮導帶團，遺憾是否可以避免。

二〇一九年「開放山林」政策上路以來，登高山門檻和限制大減，但商業登山團規範幾乎空白，導致宣稱爬過多座百岳、常爬山的山友都能私下收錢帶團，多年來不時傳出憾事。

持有登山嚮導證書僅209人

運動部核發的「山域嚮導證書」，分成登山、溯溪、攀岩、雪攀四類。報考者須在獲認定的訓練單位完成「四十八小時訓練時數」、「基本救命術訓練（或EMT／野外急救等證照）」，再進行「學科及術科檢定」及「連續三天以上山域活動實習」，通過後才能取得證照。帶團登山工作內容包括行前規劃、風險評估、路線辨識、環境解說等。

運動部：討論是否強制聘任

不過，因考證耗時又花錢，也無實際優勢，誘因不足，根據運動部官網，全國目前僅二〇九人持有登山嚮導證書；運動部表示，未來將與內政部、農業部等合作，鼓勵民眾登山行程找山域嚮導，促進考照誘因。

運動部作為推廣登山活動的主管機關，去年十一月公布「山域活動定型化契約應記載及不得記載事項」草案，規範商業團契約及服務內容，草案雖要求業者指派嚮導人員全程隨同服務，但未要求嚮導資格及證照。運動部全民運動署長房瑞文指出，預告已於一月六日截止，有關山域嚮導資格及是否強制聘任，將納入討論。

交通部觀光署說明，商業團若僅安排登山，並代收交通、食宿費用，並未涉及旅行業核心業務，無須具備旅行社執業資格；若在登山以外，還排有其他遊程如泡湯等，須具旅行社資格才能執業，依照旅行業相關法令輔導及管理。

觀光署長陳玉秀強調，旅遊市場一直在變，如何讓台灣被國際看見及旅遊品質安全，兩者一樣重要，不夠清楚的法規或問題，可以跨單位討論協調，逐步完善。

台灣山林受歡迎，不過商業登山團業者帶客登山無須具備嚮導證照，民眾只能靠口碑打聽評價，產生風險。示意圖。（記者吳亮儀攝）

