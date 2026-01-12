連日冷氣團來襲 上週非創傷OHCA救護達225人

未來一週天氣及氣溫變化。（氣象署提供）

上週大陸冷氣團來襲，各地明顯低溫，部分地區十度以下，甚至有地方在清晨不到四度，急凍與日夜溫差大，影響不少人健康；消防署統計，上週日（四日）至上週六（十日），接獲非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）救護案共二二五人，提醒低溫易誘發心血管疾病，民眾應加強保暖並留意長輩狀況。

低溫易誘發心血管疾病 消防署籲民眾加強保暖

請繼續往下閱讀...

據統計，元月四日至十日，非創傷OHCA人數共二二五人，包括四日廿三人、五日卅五人、六日廿六人、七日卅四人、八日四十人、九日卅二人、十日卅五人，消防署表示，尚無法證實是否與天冷相關，但低溫易誘發心血管疾病，應注意。

天氣方面，中央氣象署預報員劉沛滕提醒，今清晨北部及宜蘭偏冷，其他地區早晚亦冷；白天起冷氣團減弱，氣溫回升，各地多雲到晴。週五以前天氣乾，僅東半部零星降雨；西半部則日夜溫差大，週三最為明顯，中南部清晨下探十一度，白天可達廿五度，溫差達十四度。週六起，東北季風帶來水氣，東半部降雨增加。

因民眾也習慣天冷泡湯驅寒，消防署呼籲，泡湯前最好先諮詢個人醫師，並注意六大事項；首先避免飯後、酒後泡湯，因喝酒、吃辣會心跳加速、增心臟負荷，建議飯後兩個小時再泡；泡湯可結伴互相照應；補充水分避免缺水；水溫勿超過四十度，勿冷熱交替；泡湯時間勿超過十五分鐘；泡湯完先站穩再起身避免暈倒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法