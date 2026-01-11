為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    八里F123新巴士調整 被嫌未貼近需求

    2026/01/11 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    新北市八里區Ｆ一二三新巴士路線調整，民眾反映不夠貼近需求。（記者羅國嘉攝）

    新北市八里區Ｆ一二三新巴士路線今年一月起調整，加密班次、強化醫療院所服務，但民眾反映，路線調整偏重特定院區，對一般通勤與跨區就醫幫助有限，盼能加強與淡水的連結；議員也認為路線編組過於複雜，應兼顧實用與清楚易懂，讓公共運輸貼近民眾生活動線。八里區長林銚傑表示，實施半年後會滾動式檢討。

    林銚傑指出，Ｆ一二三路線原先行經八里療養院等醫療院所，每天僅三班，無論就醫或家屬探訪都受限。今年調整班次，提升在地就醫可近性，並加密班次，讓民眾能更彈性搭車看診。

    林銚傑指出，調整後每天班次有十一班，路線延伸至八里療養院、下罟經八療及十三行文化公園等三條支線；主線也新增八里分駐所至八療院區路段，微調上午與下午發車時間。讓院生家屬能有更充裕時間探訪，也可銜接淡江大橋通車後的轉運功能，提升公共運輸效率。

    不過，地方民眾卻有不同期待。居住八里的馬小姐認為，此次調整較偏向服務特定醫療與療養需求，對一般通勤或跨區就醫幫助有限，盼能加強與淡水的連結，尤其是前往淡水馬偕醫院的班次，真正回應八里居民的實際需求。

    議員鄭宇恩表示，該路線目前分出多條支線，路線編組複雜，應重新編組。

