新北營養午餐攻防》蘇巧慧︰免費兼顧品質 劉和然︰不草率承諾

新北市副市長劉和然（左）與立委蘇巧慧昨晚出席同場活動，面對免費營養午餐議題，劉說要審慎評估，蘇說再困難都應該實施。（記者翁聿煌攝）

國中小學生免費營養午餐已成為年底選舉參選人的攻防之一，獲民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧昨拜票時強調，市府有能力就應該要減輕每個有孩童家庭的負擔，如果她當市長，不但要營養午餐全面免費，還要做到提升品質。爭取國民黨提名參選市長的副市長劉和然昨則表態，「我不會為了政治，草率承諾」，但承諾預算都會用在刀口上。

蘇︰基北北桃孩子 要享相同權益

蘇巧慧說，她和很多團膳業者討論過，午餐免費其實只是地板，不是天花板，大家應該討論怎麼讓孩子能夠吃得更好、更營養，可以一起來努力。新北市議會民進黨團已經提案要求市府，要在共同生活圈內提供孩子一樣的權益。

劉︰46億須審慎評估 用在刀口上

劉和然指出，新北約有卅二萬名學生，教育預算都來自家長血汗錢，免費營養午餐每年經費需要四十六億元，四十六億元一次發下去雖皆大歡喜，但這近乎是新北一整年的特教經費，也與一整年的校舍新建、整建、硬體建設經費相去不遠，市政必須是長遠穩定的耕耘，他不會為政治草率承諾。他承諾預算會用在刀口，確保弱勢學生被照顧、教育資源長久，「新北的孩子，值得更好的，而不只是免費的」。

新店莊敬高職昨晚舉辦歲末愛心圍爐活動，蘇巧慧與劉和然同台，兩人再談起免費營養午餐，劉和然仍然強調要審慎評估；蘇巧慧表示，她了解新北財政困難，但是再困難的事情為孩子的權益，一定要努力地去做，未來營養午餐全面免費，經費確實負擔很大，但是桃園市、台北市都能做，基北北桃共同生活圈當中，新北市孩子也要有一樣的權益。

