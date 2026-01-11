為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    新北新埔民生站地下道延宕5年 議員籲停建

    2026/01/11 05:30 記者黃子暘／新北報導
    新北捷運環狀線新埔民生站增設地下道工程，施工範圍曾長期佔據車道，影響交通。（新北市捷運局提供）

    新北捷運環狀線新埔民生站增設地下道工程，施工範圍曾長期佔據車道，影響交通。（新北市捷運局提供）

    新北市板橋區捷運新埔民生站增設地下道工程五年未完工，交通問題、鄰損導致民怨不斷，市府與施工廠商已終止契約，正回填復舊。市議員黃淑君表示，市府應考量反對繼續興建地下道的民意，停止興建，並縮短復舊期程。捷運工程局長李政安說，會將停止施工納入評估，復舊作業積極趕辦，會努力縮短。

    黃淑君指出，她反對地下道持續興建，該工程進度緩慢，已造成地方嚴重困擾與反彈，且市府無法保證相關結構安全，市府不應濫用預算在此地下道上，並該傾聽反對民眾的心聲，考慮停止施工；此外，復舊工程預定三月底前完成，該工程緊鄰社區、學校，盼加速至二月底前完工。

    李政安表示，會將停止施工納入評估，考量各方意見；施工期間也做了許多，包括管線遷移、開挖等等，後續作業以交通安全為要，正在積極趕辦，會努力縮短時間。

    此外，黃淑君進一步建議，鄰近的大漢橋要拆除安全島，應併同新埔民生地下道復舊工程一起考量，不要再讓橋下有積淹水狀況。工務局長馮兆麟回應會與交通局規劃設計、納入考量。

