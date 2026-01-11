捷運三鶯線噪音擾鄰 新北議員促全線設全罩隔音牆

新北市捷運三鶯線預計今年通車。圖為三鶯線轉彎段隔音牆空拍。（新北市捷運局提供）

拚今年通車 林銘仁盼至少在人口密集區建置 石一佑要求做好轉乘板南線疏運

新北市捷運三鶯線預計今年通車，但列車行駛噪音讓三峽北大特區等沿線居民深感困擾，市議員林銘仁呼籲市府在全線建置全罩式隔音牆；市議員石一佑則要求留意未來三鶯線轉乘捷運板南線的疏運量能。捷運工程局長李政安指出，全線建置全罩式隔音牆經費約四十三億元，通車前會要求廠商依契約，將音量降到低於法令五分貝，板南線明年則會增一列車疏運。

捷運局︰通車前降至低於法令5分貝

林銘仁關切三鶯線建置全罩式隔音牆評估結果，他說，市府已研究好幾個月沒有成果，無法解決居民感受問題，如果已進行建置全罩式隔音牆、進行減噪工作，或考量在人口密集區建置全罩式隔音牆，民眾起碼知道市府已盡力處理問題，「大家沒話說嘛」。

李政安說，減噪其實還包括鋼輪真圓度等因素，車輪陸續研磨完成後，大家就會感受到聲音已小很多；捷運局目前策略方向為通車前要求廠商履行契約，把噪音降到低於法令五分貝，居民感受問題市府會持續檢討。

此外，三鶯線與捷運板南線頂埔站設計共構轉乘，石一佑說，日前板南線針對尖峰時段龐大旅客疏運需求，調整增加班次因應，也拆除部分車廂座位，三鶯線通車後勢必增加搭乘人次，雙北如何因應？另外，泰板輕軌若這次中央審議未過，盼市府考量納入社後支線。

頂埔站疏運轉乘 板南線明年增一列車

李政安表示，已與台北大眾捷運公司討論，北捷二〇二七年將針對板南線增加一列可容二千人的列車，應可疏運頂埔站轉乘的乘客；泰板輕軌則盼交通部委員會儘速通過後送至行政院，納支線部分會再行檢討。

捷運局指出，三鶯線沿線依照樓層高低、距離及噪音管制區等因素，設置多種款式的隔音牆，包括雙弧型、單弧型及直立式、全罩式隔音牆；三鶯線設置隔音牆路段有土城區中央路四段、三峽北大特區周邊（鄰近學校與醫院）、鶯歌車站至鶯桃路段（鄰近住宅區）等。

