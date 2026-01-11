縱管處優惠專案遊花東 延長到2月底

花蓮台北雙人機加酒專案延長到2月底，不妨安排到溫泉區泡湯。（縱管處提供）

前年花蓮地震加上去年光復水災，以及國旅退燒等影響，花蓮去年旅客數相較往年呈現腰斬情形，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（簡稱縱管處）去年推出「花東出『鏟』的幸福」活動，結合立榮航空推出機加酒專案，花蓮台北雙人機票三三九九元，加購住宿二晚民宿三千八百元，等於兩人遊花蓮三天兩夜行程，交通加住宿只要花七一九九元，縱管處表示，活動將延長優惠到今年二月底為止，旅遊順便泡湯還可參加抽獎。

機加酒超值價 消費還可抽獎

縱管處指出，「花東出『鏟』的幸福」立榮機票、旅宿一＋一超值衝刺，立榮航空台北—花蓮雙人來回機票三三九九元專案，延長優惠至二月底止。

縱管處表示，活動期間前往花東合作店家消費（光復鄉消費不限店家），即可參加加碼抽獎，每月抽iPhone17手機。活動最終總抽獎將於三月二日舉行，獎項包含 Toyota Yaris Cross汽車、iPhone17 Pro Max、金豆及東京來回機票等。旅客出發前請先至官網確認「合作店家名單」，消費時務必索取發票或收據（店家需具備統一編號並開立發票或收據），並於登錄時核對消費日期、金額及於表單選取正確店家，資訊不吻合者將喪失資格。

