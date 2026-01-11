看《冠軍之路》 林國漳︰拚職棒重回宜蘭

十二強賽紀錄片《冠軍之路》宜蘭辦放映座談會，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右三）和球迷一起觀影。 （林國漳競選團隊提供）

紀錄片《冠軍之路》上映，帶領觀眾重溫熱血沸騰的世界十二強棒球賽，宜蘭前晚辦放映座談會，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳和二百多位球迷，一起重溫奪冠感動、擦熱淚，並回憶兒時水泥袋當手套的日子，允諾未來一定會實踐一座符合職棒標準的棒球場，讓職棒重回宜蘭！

林國漳與中職會長蔡其昌、立委陳俊宇，以及主辦單位宜蘭縣信賴台灣之友會理事長吳培錚、青年會長林緗庭出席《冠軍之路》放映會。林國漳說，棒球不只是一項運動，而是一種能讓社會團結的力量。

他說，童年時沒錢買棒球手套，就用水泥袋縫成手套、用木棒當球棒，棒球陪伴他成長，也讓他深刻理解運動對孩子、對家庭、對城市的意義。運動不分黨派，是每個人生活的一部分，更是一座城市的共同記憶。

「宜蘭要有一座符合職棒標準的棒球場，這不該只是口號，是要用行動來實踐的事情。」林國漳說，十二強賽事一路走來充滿懸疑，卻靠著堅持與團隊合作站上世界之巔，這正是宜蘭此刻最需要的精神，未來一定會努力，讓職棒重回宜蘭。

蔡其昌說，職棒一直希望有機會來到宜蘭，但場地條件始終是關鍵，只要地方願意投入、檢驗符合標準，就有機會排入賽程。陳俊宇也說，會持續追蹤棒球場整修進度，並爭取中央補助。

