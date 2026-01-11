基隆「神隊友」臨托 全市每日僅28童

基隆市今年出生的新生兒，家長可獲得四張「神隊友召喚卡」，家長臨時有事可以免費臨托。（記者盧賢秀攝）

為減輕新手爸媽育兒負擔，基隆市政府今年出生的新生兒，家長可獲得「神隊友召喚卡」，可免費四小時的兒童日間定點臨時托育，有急事的家長可以當天預約臨時托育、適時獲得支援，但七個區每天僅可收托廿八名臨托兒童。

「召喚卡」4小時免費

兒童及少年事務處處長吳雨潔表示，市府在二〇二四年底推出臨托服務，由市府為預約的家長媒合保母，在親子館及祖孫館臨時收托兒童，當時每區只能收兩位臨托兒童，且需二天前預約。

去年十月市府在每一區館所內聘請一位保母，每天臨時托育兒童從二名增為四名，時間也比較彈性，二天或一天前預約，只要還有名額就可收托。今年起升級，新生兒出生時隨同育兒寶貝袋一起發放四張「神隊友召喚卡」，可以免費臨托四小時，只要在戶政事務所辦理新生兒出生登記時，就可直接領取。

吳雨潔指出，這四張「神隊友召喚卡」家長可以視狀況分次使用或一次使用，用完仍有臨托需求，就依規定收費，前四小時每小時一百五十元，第五小時起每小時一百元。

基隆市兒童日間定點臨時托育之幼兒，為六個月以上至六歲學齡前兒童，時間為週二至週五上午九時至下午五點，七處親子館及祖孫館聘有專業保母，採 彈性預約制，去年一整年臨托的兒童有三百位，今年起保留一個名額給當日電話預約，讓臨時有急事的家長適時獲得支援。

家長指出，平時孩子有長輩照顧，照顧者臨時有急事或身體不適，可以有地方臨時托育孩子，就不必請假，是蠻方便的。也有家長說，有的孩子到陌生的環境不適應，臨時有事還是找親友幫忙。

