為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市青創貸款 加碼百萬準備金

    2026/01/11 05:30 記者孫唯容／台北報導

    協助青年在創業初期取得關鍵資源、降低資金門檻，台北市青年局在二〇二六年修正「台北市青年創業融資貸款」要點並施行，修正重點新增「創業準備金」方案，讓在北市設立未滿一年的新創事業，可加碼申請一〇〇萬元，讓總貸款總額度最高增至三〇〇萬元，貸款期間最長五年，利息全免，實質降低青年創業負擔。

    許多青年在創業初期，尚未有穩定營收，即需投入設備、人力及營運成本，資金壓力成為創業路上的一大門檻。青年局說明，本次修法針對「事業設立未滿一年」的創業團隊加碼支持，除原有最高二〇〇萬元的貸款額度外，可以申請最高一〇〇萬元的創業準備金，協助青年在創業初期能更穩健地完成市場測試與營運布局。

    青年局指出，登記設立在台北市未滿五年的事業，事業代表人年齡為成年至未滿四十六歲，並設籍台北市一年以上之青年，在申請前三年內完成政府創業輔導相關課程廿小時（線上課程亦可），可申請最高二〇〇萬元貸款，用途以購置廠房、營業場所、機器、設備或營運周轉金為限；若是設立未滿一年之新創事業，可加碼申請一〇〇萬元的創業準備金，貸款總額度最高三〇〇萬元，貸款期間最長五年，利息由台北市政府全額補貼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播