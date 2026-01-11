北市青創貸款 加碼百萬準備金

協助青年在創業初期取得關鍵資源、降低資金門檻，台北市青年局在二〇二六年修正「台北市青年創業融資貸款」要點並施行，修正重點新增「創業準備金」方案，讓在北市設立未滿一年的新創事業，可加碼申請一〇〇萬元，讓總貸款總額度最高增至三〇〇萬元，貸款期間最長五年，利息全免，實質降低青年創業負擔。

許多青年在創業初期，尚未有穩定營收，即需投入設備、人力及營運成本，資金壓力成為創業路上的一大門檻。青年局說明，本次修法針對「事業設立未滿一年」的創業團隊加碼支持，除原有最高二〇〇萬元的貸款額度外，可以申請最高一〇〇萬元的創業準備金，協助青年在創業初期能更穩健地完成市場測試與營運布局。

青年局指出，登記設立在台北市未滿五年的事業，事業代表人年齡為成年至未滿四十六歲，並設籍台北市一年以上之青年，在申請前三年內完成政府創業輔導相關課程廿小時（線上課程亦可），可申請最高二〇〇萬元貸款，用途以購置廠房、營業場所、機器、設備或營運周轉金為限；若是設立未滿一年之新創事業，可加碼申請一〇〇萬元的創業準備金，貸款總額度最高三〇〇萬元，貸款期間最長五年，利息由台北市政府全額補貼。

