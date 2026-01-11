《台北》人工生殖 去年補助逾4千萬

現在多晚婚、晚生，中央與北市府均推出各項生育醫療相關補助，包含懷孕前健檢，孕婦唐氏症篩檢新增非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT），加碼人工生殖（試管嬰兒）補助，以及特定族群凍卵補助。

台北市衛生局表示，設籍北市年滿十八歲（含）以上的民眾，尚未生育第一胎，可享有終身補助一次孕前健康檢查。生理男性每案補助八七五元，生理女性每案補助一千八百元。針對設籍北市的懷孕婦女，給予唐氏症篩檢補助，和子癇前症篩檢。

另，中央補助不孕夫妻一方為我國國籍且妻未滿四十五歲，並具不孕症診斷證明需進行試管嬰兒療程的者，低收、中低收入戶每次最高補助十五萬，一般不孕夫妻首次申請最高補助十萬元，再次申請者最高補助六萬元。台北市衛生局加碼，每次最高補助二萬五千元。去年共補助一六八二人，總金額達四二〇五萬元。

特定族群凍卵補助25人

台北市衛生局也針對特定族群，給予凍卵補助，設籍台北市年齡為四〇歲（含）以下生理女性，經腫瘤科、癌症專科醫師認定，因罹癌須治療而影響生育功能者，給予終身補助一次醫療性凍卵費用及四年保存費，最高補助三萬兩千元，包含凍卵療程兩萬元及保存費每年三千元。去年共補助廿五人，總計五十六萬六千元。

