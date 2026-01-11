《台北》去年生育獎勵發5.7億 議員爭取死產補貼

北市議員黃瀞瑩昨喜獲麟兒，根據統計，北市去年僅一萬二七二六名新生兒出生，比前年大降四三九六人。台北市民政局長陳永德表示，去年生育獎勵金，共核發五億七五四二萬元。但市議員張文潔認為，現行生育獎勵金僅以「活產」為給付要件，針對死產婦女卻缺乏關懷補助，也應獲得補貼。對此，陳永德承諾會全力推動。

台北市出生率逐年下降，市長蔣萬安為鼓勵生育，加碼生育獎勵金第一胎補助四萬、第二胎補助四．五萬，生到第三胎以上的家長則能申請五萬。

竹市、苗縣、嘉縣補助 最高1.5萬

張文潔認為，北市近年死產人數分別為二〇二二年一六七人、二〇二三年一六一人、二〇二四年一四七人，二〇二五年一至十月也已有一二七人，顯示每年均有市民家庭面臨死產衝擊，而目前生育獎勵金僅以「活產」為給付要件，多數死產婦女無法獲得制度上的支持，不過新竹市有死產補助一萬五千元、苗栗縣補助一萬元、嘉義縣也有一萬二千元，外縣市皆有針對死產婦女給予支持，顯示出北市府在制度上有檢討必要。

市議會民政委員會上週審查預算時，第一召集人許淑華表示，媽媽面臨死產在生理、心理上的壓力很大，精神上和營養上的補助是很重要的，民政局可以研議一下像是營養補貼名目，讓設籍台北市、懷孕滿廿週以上的死產婦女，可申請相關的關懷補助。

民政局允盡速簽辦 全力推動

對此陳永德承諾，會盡速簽辦、全力推動，並分享其家人曾歷經子宮外孕經歷，認同該狀況對婦女而言相當危險，死產婦女更需要被照顧。

