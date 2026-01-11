《中央總預算卡關》北市育兒補助 撐到4月斷炊

北市公共化托育補助過去有八成仰賴中央挹注經費，以現行北市府編列預算先支應，僅能撐到四月份。（北市社會局提供）

育兒津貼、公托體系學費與公私幼學費 先由市府預算支應

中央總預算持續卡關，不僅每兩天撥補一次的TPASS補助受嚴重影響，更波及廣大家長每月領取的育兒相關補助款。根據台北市政府盤點，需每個月撥款入家長帳戶的項目包括未進公托的每月育兒津貼、上公托體系的每月學費補助，中央每年約補助二十二億；每學期撥款一次的公幼學費補助，與每個月撥款的私幼學費補助，中央每年約補助卅五億餘元，都將先由市府今年預算支應，預計撐到四月斷炊。

育兒津貼、公托體系、私幼學費每月撥款

家長選擇自己在家帶小孩，可申請每月育兒津貼，第一胎五千元、第二胎六千元、第三胎以上七千元，家長向地方區公所申請，每月由政府撥入家長戶頭；如進入公共化托育體系（公辦民營托育中心／社區公共托育家園），第一胎每月補助七千元、第二胎八千元、第三胎九千元；準公共托育中心（簽約的私立托嬰中心及居家保母），第一胎每月一萬三千元、第二胎一萬四千元、第三胎一萬五千元。

社會局表示，去年未滿二歲（含延長二至三歲）兒童托育公共化及準公共服務經費中央補助八成，約九至十億；辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼中央補助八成，約十二億；而今年總體所需預算與去年差不多，但因為中央修訂為補助五成，後續需透過追加預算方式，追加其餘三成。由於中央總預算未審議通過，目前將以北市府現有財源先支應每月補助款，約可撐到四月份。

滿兩歲上幼兒園，公幼每月收費約五千元，家長負擔最高一千元，中央、地方共同補助約四千元，第二胎以上全免；非營利幼兒園每月收費約八千至一萬兩千元，首胎家長負擔最高兩千元，中央及地方補助數千至一萬元，第二胎最高負擔一千元，第三胎以上免費；準公共幼兒園每月收費約一萬一千元至一萬七千多元，首胎僅需負擔最高三千元，中央及地方補助八千至一萬四千元左右，第二胎最高負擔兩千元，第三胎以上最高一千元。

公幼學費補助 每學期撥款一次

教育局表示，中央近年補助金額約卅五億餘元，比率約八十％，但迄今中央遲未核撥，北市今年已編列配合款十三．二九億元，會先行墊付，可撐到四月不致中斷。

多數上私立幼兒園，每月領取教育部育兒津貼，首胎五千元、第二胎六千元、第三胎七千元，北市另補助每月最高四三三三元；孩子滿五歲後，每月可領教育部補助首胎五千元、第二胎六千元、第三胎七千元，另北市每學期補助最高一萬二五四三元。

教育局指出，公幼補助均是於學期初撥款，中央總預算沒下來，影響最大是每月撥款的私幼，現由北市預算先行支應，約能撐到四月。

