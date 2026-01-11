為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市公道五路施工不斷 阻礙通行

    2026/01/11 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    竹市公道五路進行人行環境改善工程，除完工日拖延，民怨路幅縮減阻礙交通。（記者洪美秀攝）

    新竹市讀者投訴指稱，市府進行公道五路三段的人行環境改善工程，已施工快一年，原訂去年底完工，但至今道路依然彎曲又危險，加上沒有夜間照明及施工單位常在假日施工，導致這條通往新竹市與竹北市的聯絡道路成危險路段，每天任何時段都上演汽機車在彎曲車道蛇行，宛如賽車道般的危險場景。更抱怨好好的道路改到少數人走的人行道很寬，但汽機車卻要在夾縫中通行，加上工程拖延，已發生多起車禍。

    市府工務處表示，該工程原訂去年底完工，但施工期間為避免道路重複開挖及地下管線複雜度高，加上進行設計變更，導致工期延宕。對工程延期造成市民及用路人不便，市府深表歉意。

    針對民眾反映「汽機車爭道」及「車道彎曲」導致事故風險增加情形，現階段因工區需圍設護欄進行人行道及管溝施作，導致路幅縮減。將針對夜間視線不佳路段，要求廠商增設夜間照明，確保改道動線清晰；同時調整目前的交通維持計畫，盡量讓車道過渡更平順，減少急彎情形，並加派義交人員在尖峰時段協助疏導，此路段的人行環境改善工程預計今年五月完工。

