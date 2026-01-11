《新竹市長高虹安就職3週年 市政總體檢系列報導—建設篇》綠營批6大工程延宕 市府：持續推進

新竹市科學教育館（原稱兒童探索館）三年來工程停滯無動靜。 （記者洪美秀攝）

記者洪美秀／專題報導

新竹市長高虹安二〇二二年底就任新竹市長，三年多來因個人擔任立委期間的助理費貪污案被停職一年五個月，二審高院大逆轉改判後，去年十二月十八日復職，綠營議員施乃如盤點民眾黨高虹安主政下已有六大重要工程不是政見跳票就是延宕或爛尾，包括選前承諾關埔慈雲空橋二〇二五年全區十二座空橋完工，棒球場改善重啟和自由車場整建工程、國際展演中心和科學教育館（原兒童探索館）、市立總圖書館改建工程。市府稱六大工程皆持續推進。

慈雲空橋完工日期跳票 科教館工程停滯等

施乃如點出，高虹安市府的問題，不在單一建設卡關，在治理責任全面失位。高虹安因個人司法案件退出民眾黨，表面替政黨「斷尾求生」；卻在選舉操作上，持續享受藍白合政治紅利，突顯高的政治逃避性格。且從六大爛尾工程不是解約、驗收未完成或停擺跳票及中央補助款被收回，都顯示高虹安無法勝任市長職務，帶領的市政團隊反成阻礙市政前進阻力。

市府：棒球場改善下半年完成 空橋5月完工

市府工務處則澄清回應，關埔慈雲空橋屬高複雜度工程，由市府規劃興建的慈雲路二到五號空橋工程，工程進度達五十九．五％，期能在今年五月完工；自由車場整建工程雖延宕已在去年底驗收，目前正申辦使用執照等行政程序，待完備就能啟用。棒球場因原統包工程經鑑定發現結構安全不足及排水不良等問題，市府已對棒球場原統包商依法解約求償，棒球場改善工程去年九月開工，預計今年下半年完成。

至於停擺的國際展演中心今年已編八百萬重啟規劃設計；科學教育館則進行重啟設計，細部設計預計今年三月完成，後續會上網發包施工。最後市立總圖書館改建工程工程進度約卅五％，已要求施工單位持續趕工。六大工程皆持續往前推進。

新竹市立棒球場歷經三年還未改善完成。（記者洪美秀攝）

