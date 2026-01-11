大溪大漢溪 將建第3座景觀橋

大溪繼崁津大橋（見圖）、武嶺橋之後，桃園市府計畫興建第3座跨溪大橋。（水務局提供）

右岸新闢道路完成定線 市府編列4億辦理設計監造招標

配合交通部增設國道三號八德（大鶯豐德）交流道工程，桃園市政府計畫新闢「大漢溪右岸道路工程」，已完成定線，工程總經費近五十億元，並興建跨越大漢溪橋梁，一併考量人行及自行車道動線規劃，是繼武嶺橋、崁津大橋，大溪區第三座跨溪大橋，市府新建工程處編列四億元辦理設計監造標，希望道路工程能配合交流道二〇三〇年通車期程。

道路全長1354公尺 預計明年招標

新工處長呂紹霖表示，「大漢溪右岸道路」於去年十一月底完成定線、全長一三五四公尺，工程設計監造標年初上網招標，預計今年中完成基本設計，明年三月完成細部設計，明年中完成環境影響評估及工程招標，目前同步辦理都市計畫土地個案變更作業，預計明年六月完成變更，接續進行用地取得作業。

工務局長汪在宙說，國道三號八德交流道往大溪車輛將匯入大溪區大鶯路，考量拓寬大鶯路沿線需要拆除多棟民房的實行困難，所以規劃新闢大漢溪左岸道路，起自大鶯路一〇二〇巷，往西南方延伸至中庄調整池西南側約五百公尺既有水防道路，左岸道路到底後，會轉入跨溪大橋連接到大漢溪右岸道路，最後到達台三線信義路。

左岸道路 現正進行細部設計

左岸道路全長二三一〇公尺，公有地占九十八％，私有地二％，市府已經舉行公聽會聽取地主意見，現正進行細部設計，完成後將上網招標，經費約四．一億元；至於大漢溪右岸道路最後到達台三線信義路，全長一三五四公尺，距離大溪五叉路口（信義、慈湖、康莊、和平路口）僅三公里。

新大橋兼具地標、觀光功能

汪在宙表示，大漢溪右岸道路連同跨溪大橋初估經費約四十八億元，未來新建跨溪大橋除了改善大溪交通，也要兼具地標、觀光功能，會要求得標顧問公司設計呈現地方特色特殊造型。

議員陳治文、李柏坊都認為，武嶺橋塞車嚴重，市府規劃興建第三座橋，還可銜接國道三號，讓下八德交流道車流更順暢，建議新橋將汽、機車與行人分流提高安全。

