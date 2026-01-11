為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    苗縣綠營陳品安 推全方位親子政策

    2026/01/11 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    少子化加劇，陳品安倡議0-18歲全方位親子政策。（記者蔡政珉攝）

    面對台灣出生率低，家有幼子的民進黨提名苗栗縣長參選人陳品安指出，將與中央及其他縣市候選人攜手合作，推動公共托育、鼓勵生育等全方位親子政策，減輕家長負擔，改善少子化危機。

    陳品安坦言，自己因高齡懷孕，兩胎過程都不順利。第一胎後期需安胎，臨近生產時還確診住院；第二胎更是在小產後發現免疫問題，歷經多次打針與治療，才順利懷孕生產。也因為親身經歷，因而特別關注孕婦權益與相關醫療支持，主張加強人工生殖補助，以及唐氏症、子癲前症等產前篩檢的補助政策。

    陳品安認為，少子化已經成為國安問題，中央及地方政府應該推出更完整支持年輕人的生育、照顧政策，盼讓生育率止跌回升，將向中央建言、力推，包括公共托育、假日親子空間到教育資源補助等。

    陳品安認為，真正該被檢討的不是父母角色，而是政府是否提供足夠的支持。她指出，完善的公共托育、彈性的臨時托育機制，甚至從〇歲到十八歲建構全方位的親子服務，才能讓拚事業、拚經濟的家長不再手足無措，也不必在工作與家庭忙碌間掙扎承受愧疚感。

