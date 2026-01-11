客語教學 苗縣2幼兒園、3人獲獎

客委會推動客語教學，苗栗縣2教保員自幼力推、閩南媳婦李育芸（左）還自學通過檢定。（苗縣府提供）

行政院客家委員會公布一一四年度辦理獎勵推動客語教學語言學校及客語教學語言者得獎名單，苗栗有內灣國小、中興國小附設幼兒園，以及建國國中主任黃秋香、內灣國小附幼教保員李育芸及私立小木偶幼兒園教保員許惠茹三人獲獎。

黃秋香長年投入客語教學，積極結合新住民教育與國際教育理念，引導學生比較客家文化與多元族群文化，培養尊重差異、欣賞多元的文化素養；她同時成立客語教師共備社群，推動校內外共學，促進區域客語教學專業成長。

李育芸積極推廣大埔腔，自課程設計、生活用語到家庭營造都收穫成果，並帶領園內老師建立客語社群，推動「客語回歸家庭」與「社區運用」，鼓勵親子互動及與長輩交流。

許惠茹則從閩南媳婦化身客語推廣者，專責教學行政並專注學習客語。從不懂客語到通過中級考試，展現堅毅精神，同時積極推動客家文化進入家庭與社區，實踐「語言歸屬者」理念。

內灣國小長期推動「客語生活學校計畫」與「客語沉浸式計畫」，從幼兒園到國小全面實施大埔腔教學，將客語融入問候語與標語，營造「聽得到、說得出、用得上、覺得有趣」的環境，成功讓客語走出課堂、融入日常。

中興國小附幼連續五年榮獲「客語沉浸式績優園所」，並將語言融入課程、遊戲與音樂，並積極透過親子共學、耆老共學及社區達人入校，強化家庭與社區連結，成為母語教育推廣典範。

建國國中主任黃秋香（左）榮獲客語教學語言者全國獎項。（校方提供）

