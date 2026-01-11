鳳山溪污染偷排佔67％ 食品廠違規最多

高雄查獲鳳山溪違規污染以6成7偷排為大宗。（記者陳文嬋攝）

高雄市鳳山溪上游工廠林立，經常偷排造成污染，環保局最新統計去年查獲工廠違規污染鳳山溪四十三件次，以偷排占六成七為大宗，且以食品廠違規最多，有三廠各挨罰四次。

環保局最新統計，去年查獲工廠違規污染鳳山溪共四十三件次，總計裁罰一四一萬餘元，依行業別前三名為食品製造業、皮革製造業及營建工地；違規樣態以偷排二十九件次、約占六成七為大宗，其次是廢水未妥善處理儲存而溢流。

去年鳳山溪汙染違規前三名工廠都是食品製造業，包括豆漿工廠、豆腐工廠、海鮮加工廠等，遭罰都不只一次，環保局已派員進廠輔導，要求業者視水質狀況，加裝油脂截流、沉澱過濾等廢水處理設施，並妥善維持正常操作，避免再污染鳳山溪。

鳳山溪污染指標由二〇二三年平均四．六九下修至去年三．七五，改善率達二成，環保局今年鎖定高污染潛勢區域加強稽查，在重點河段增設水質即時感測器、攝影監控系統等科技執法，有狀況即時因應處理，輔導廠商設置油脂截留等廢水處理設施，並定期清疏底泥等措施，維護鳳山溪水體品質。

