大樹莊景淵4代 書法 攝影當「傳家寶」

莊景淵堅持人工刻印，確保每顆都是「獨一無二」。（記者洪臣宏攝）

記者洪臣宏／專題報導

高雄市大樹區莊景淵從十二歲苦學刻印貼補家計，同時騎著腳踏車四處幫拍攝家族照，如今已經八十歲，仍勤練書法屢屢得獎，難得的是，莊家四代傳承書法與攝影技藝，無論男女老少都將其視為「傳家寶」。

莊景淵去年與長孫莊大謙、次孫莊正毅一起參加大日本書藝院主辦的國際文化交流書道展覽會，莊景淵獲準特選獎，兩個孫子則拿到秀作獎，傳為佳話。

堅持手工刻印 每天練書法

莊景淵的父親莊天五也是書法名家，還開設照相館為業，莊景淵從八歲起耳濡目染臨帖學字，因緣際會學會了刻印技巧，而他也繼承父業，從小獨自騎著腳踏車幫人拍照。他年輕時曾任職二〇三兵工廠、中科院技工。

莊景淵八歲跟隨父親練書法，書法寫得好，十三歲獲刻印師傅主動傳藝，早年大樹區軍營林立，假日街區阿兵哥熙熙攘攘，他以刻印及攝影興趣開店服務阿兵哥，一開就是六十幾年。

他說，電腦字的字體都一樣，他偏愛費工刻出「獨一無二」的印章，這輩子刻了超過十萬顆印章，由於手工雕印必須先要寫好書法，養成了每天練字的習慣，功力與日俱增。

社群發表攝影作品 介紹家鄉

除了書法，攝影也是他一生懸命。只要天氣好，他就騎著腳踏車出門，拍攝高屏溪舊鐵橋濕地生態、鳥況、佛光山、農特產及花草樹木，並且發布在網路社群，以簡短文字介紹家鄉，讓全世界網友認識大樹。

莊景淵育有二男一女，孩子從小就是書法比賽常勝軍，孫子輩從小一起跟著阿公練書法、學攝影，長子輔英科大講師莊世杰，常應邀在社區關懷據點及C級巷弄長照站教導長輩寫書法。他說，書法、攝影是全家人生活的一部分，並不是為了比賽得獎，書法可以紓壓，讓心靜下來，攝影則可以記錄生活、傳達訊息，莊家不僅以書法、攝影當作「傳家寶」，也是家族的共同興趣與話題。

八十歲莊景淵以鏡頭記錄家鄉生態及美景。（記者洪臣宏攝）

