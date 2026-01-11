《明起電話民調》民進黨高市長初選4選將 衝刺拜票

民進黨高雄市長初選，四參選人君子之爭展風度，市長陳其邁（左三）期許初選後團結。（記者黃良傑攝）

陳其邁盼民調後大家團結拚勝選 高雄一定不能輸

民進黨高雄市長提名初選四人角逐，明天（十二日）起進入電話民調階段，市長陳其邁昨天表示，四位立委都展現君子之爭及非常好的風度，希望民調後也能團結贏得大選。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆：穩健、理性、專業熟悉市政

民進黨高市黨部表示，高雄、台南市長及嘉義縣長初選電話民調，將於十二日至十七日進行，黨中央十二日上午十點抽籤，決定當天是哪個縣市民調，當晚六點至十點由三家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市；電話民調有可能無法在一天內完成，因此各縣市保留兩天民調時間。

邱議瑩︰需最具執行力的女性參選人

四位參選人賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺，昨天把握最後階段進行車隊掃街、市場拜票，究竟誰會出線，沒人有把握。台南市長黃偉哲則於昨天傍晚，陪同賴瑞隆在鳳山區車隊掃街，晚上再趕場擔任邱議瑩造勢晚會的神秘嘉賓。

許智傑：基層實力最堅定、最有能力

四人均自認最適合擔任高雄市長，賴瑞隆強調自己穩健、理性、專業，也熟悉市政；邱議瑩表示，面對國民黨柯志恩，高雄需要最具團結力、爆發力與執行力的女性參選人；許智傑則說，要選最沒有爭議、基層實力最堅定、做事最有能力的人；林岱樺強調，她沒有派系奧援、也不靠山頭，唯一效忠的就是高雄市民。

林岱樺強調 唯一效忠的就是高雄市民

針對民調即將登場，陳其邁表示，希望參選人都能夠平常心，交由市民來做最後的決定；高雄正處於關鍵期，城市轉型是一場沒有退路的競爭，如果沒有往前、就一定會落後。

陳其邁說，「高雄市長不好做，必須有很強的抗壓力」，必須對於民主的理念都能一路走來，要堅持民進黨對於人權跟改革的理想，「高雄一定不能輸」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法