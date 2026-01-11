屏縣營養午餐是否免費 周春米：審慎評估

屏東縣長周春米（中）表示，若跟進國中小免費營養午餐，縣府財務壓力大。（記者葉永騫攝）

每年約需9.5億 財劃法修正補助減少40億 財政壓力大

免費營養午餐全國僅剩四縣市仍自費，屏東縣是其中之一，縣長周春米昨天表示，財政收支劃分法修正以後屏東縣相關的補助減少了四十億元，本來教育部補助的包括「三章一Ｑ」農業產品標章、中低收入戶家庭孩子的補助、以及一些中央廚房的維護，將近三億多元，加上二十五間學校操場修整，現在都要地方負擔，光兩項支出就近六億元，因為屏東縣仍在審慎評估中。

周：應關注孩子吃的安全健康

周春米說，財政收支劃分法修正之後，屏東補助款大概減少約四十億元，本來教育部有補助營養午餐將近三億多元，向教育部申請的二十五間學校的操場修整，教育部也不能夠再補助，中央都要地方負擔，光是這兩項的支出，大概將近六億元。

她認為，大家在檢討營養午餐要不要補助的同時，更應該要關注孩子們的營養午餐是不是他們愛吃的、是不是安全、是不是健康、是不是衛生，然後怎麼確保政府的美意能夠發揮最大效能。這些縣府正在審慎評估中，將盡快報告後續相關決定，強調守護孩子、守護孩子們的健康是責無旁貸的責任。

縣府：恐排擠教育與建設經費

縣府預估，免費營養午餐政策每年將需約九．五億元的支出，將會對其他教育政策與建設形成排擠效果，對整體教育財政結構具有長期影響，因此尚須審慎評估。

藍營立委蘇清泉認為，在少子化衝擊下，全屏東縣國中國小學生現僅剩五萬人，依照現行營養午餐費用每餐五十三元計算，全縣五萬學童午餐費用約五．五億元，就算加入行政雜支等費用，也不會超過六億元，站在投資教育、投資孩子未來的角度，這筆花費是非常值得的。

