台東民眾撿食路邊「百香果」 暈倒送醫

台東縣衛生局八日接獲通報，民眾撿拾路邊「百香果」空腹食用兩顆後，導致嘔吐、腹痛而暈倒，經送醫後已無礙。衛生局昨表示，判斷遇誤食果形與百香果、芒果類似的劇毒果實海檬果，民眾切勿隨意撿拾路邊不明植物食用。

疑誤食劇毒海檬果

消防局指出，該名患者自述食用路邊取得的百香果後，出現全身無力、頭暈等不適症狀，隨後被路人發現並先載往鹿野診所就醫，但症狀未見改善。經評估後，由消防局鹿野分隊接手處置，將患者送至基督教醫院進一步檢查與治療。

縣衛生局表示，民眾食用約半小時出現不適症狀，經調查可能誤食「海檬果」導致。該植物外形與芒果、百香果相似，為夾竹桃科之灌木植物，分布於亞洲熱帶沿海、澳洲及太平洋島嶼一帶，花色純白帶粉紅中心，果實成熟時呈現鮮紅色，植株具觀賞價值；果實及種子含致命強心配糖體為劇毒。

衛生局長孫國平提醒民眾，預防食品中毒，遵從「五要二不原則」，要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度、不要生飲山泉水、不要食用不明動植物。民眾有食品安全疑慮，請撥打食安專線〇八九︱三三一一七二衛生局食品藥政科洽詢。

