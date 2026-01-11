為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《拚嘉縣長初選》蔡易餘車隊掃街 黃榮利山海祈福

    2026/01/11 05:30 記者王善嬿／嘉義報導

    民進黨嘉義縣長初選將於十二日到十七日舉行民調，爭取出線的立委蔡易餘、縣議員黃榮利兩位選將把握初選前「黃金週末」衝刺選情。蔡易餘昨由嘉義縣長翁章梁、縣議長張明達陪同車隊掃街；黃榮利自九日起啟動三天「山海祈福・全嘉大巡禮」走訪各大寺廟拜票，昨在朴子夜市舉辦親子晚會造勢。

    蔡易餘昨由翁章梁、張明達、立委陳冠廷等人陪同，先後在竹崎、番路、中埔鄉等山區車隊掃街向鄉親請託拜票，沿途支持者在路邊等候，待車隊經過時，熱情揮手高喊「加油」。

    蔡易餘強調，將在既有基礎上「接力轉型、再嘉速度」，未來將以「農業為根本、工業為力頭、科技為引擎、觀光為Plus加分」推動十八鄉鎮市全面升級。

    黃榮利安排車隊掃街外，昨晚在海區朴子夜市辦晚會，今下午一點將到平原區民雄早安公園舉辦「信賴榮利、幸福嘉義」親子活動，現場送菜給民眾，安排魔術、氣球、特技、樂團等表演。

    黃榮利說，他有豐富行政經驗，隨時上工，未來會加強縣民福利，三年內還清縣府四十四億元債務，第四年開始發現金，實施六十五歲以上長者健保費全免等政策。

