為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    3兄弟捐款捐地 溪口健康據點揭牌

    2026/01/11 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁（右五）、基金會創會董事長王書煌（右四）、董事長王崑池（右三）等人為「溫馨夢想家」揭牌。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（右五）、基金會創會董事長王書煌（右四）、董事長王崑池（右三）等人為「溫馨夢想家」揭牌。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣溪口鄉柴林腳教育基金會自王氏家族開辦老人食堂以來，投入社區長輩照顧服務達十五年，為促進長輩健康，基金會創辦人王崑山、王崑池、王崑成三兄弟與家族購地及捐款一千萬元，加上善心人士捐款共三千萬元，在柴林社區新建「溫馨夢想家」據點開辦運動課程，昨天邀請縣長翁章梁等人參與揭牌啟用儀式，翁讚揚王家三兄弟事業有成，回饋故鄉。

    柴林腳教育基金會又一暖舉

    基金會執行長王崑成說，卅年前他返鄉從事地政士，發現許多長輩僅靠一鍋反覆加熱的肉飽餐一頓，營養堪憂，因此二〇一一年開辦老人食堂，二〇一四年成立基金會擴大推動；老人食堂起初供餐僅廿人，人數逐年增加，後來又有社區鄉親提供閒置空屋打造溫馨廚房，迄今供餐人數增至六萬人次，社區長輩一餐僅花廿五元就能吃到營養餐食。

    王崑山、王崑池、王崑成回饋故鄉

    基金會董事長王崑池說，王家祖厝整建作為社區長輩活動空間，因照顧的長輩人數增加、空間不夠，二〇二二年父親王銅鉛與他們兄弟等家族成員出資購地及捐款一千萬元，規劃「溫馨夢想家」一樓作為老少共學空間、二樓為樂齡健身房、三、四樓設計為照顧長輩空間的共老樂園。

    王崑成說，基金會以往顧長輩「巴肚」，如今「溫馨夢想家」落成設置運動器材，未來將開設運動課程，鼓勵長輩多運動增強肌力，減緩老化與節省醫療資源。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播