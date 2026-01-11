為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲林元長1.2億建樂活運動館 卓揆允支持

    2026/01/11 05:30 記者李文德／雲林報導
    行政院長卓榮泰（前左三）到元長鄉公所舊址視察，允諾支持。（記者李文德攝）

    行政院長卓榮泰（前左三）到元長鄉公所舊址視察，允諾支持。（記者李文德攝）

    用鄉公所舊址拆建 指示運動部騰出經費補助

    雲林元長鄉公所去年已搬遷至新行政大樓，舊址被評定為危樓，公所規劃拆建「樂活運動館」，工程總經費約一．二億元。昨日行政院長卓榮泰前往視察，當場指示運動部騰出相關經費補助，允諾政院全力支持。

    占地870多坪 設籃、羽球場

    鄉長李明明指出，舊公所一九七五年啟用但建築主體已龜裂、滲漏，鑑定確認危樓後，公所在內政部補助下異地新建，去年一月十日搬遷，舊址規劃拆建為「元長樂活運動館」，占地八百七十多坪，三層樓，設置羽球場、籃球場、體健器材運動區等。

    卓榮泰昨天由運動部長李洋、立委劉建國、張嘉郡等人陪同視察。劉建國說，元長是全縣最老鄉鎮，期盼運動館導入運動處方、醫養結合、全齡共享等三大目標，讓長輩在地健康生活外，也讓青壯年及兒少共同使用；張嘉郡表示，此場館可讓各年齡層民眾運動，盼經費儘速到位。

    劉建國籲落實醫養結合3目標

    卓榮泰表示，此場館規劃完整，不過運動部相關建設經費已提前用罄，中央總預算雖有新興計劃預算，因尚未審查通過無法執行，若通過後將對教育、運動設施改善有極大助益，將由運動部依據公所提規劃核定工程預算，全力支持。

    另針對免費營養午餐政策，卓榮泰表示，中央政府過去每年編列補助弱勢家庭，三章一Q，相關預算隨著統籌分配稅款回到地方，地方更有能力把地方自治做好。中央接下來就可以把沒有分配到地方的資源用在大型公共建設上，因此拜託國會支持今年度中央總預算及院版財劃法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播