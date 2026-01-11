雲林元長1.2億建樂活運動館 卓揆允支持

行政院長卓榮泰（前左三）到元長鄉公所舊址視察，允諾支持。（記者李文德攝）

用鄉公所舊址拆建 指示運動部騰出經費補助

雲林元長鄉公所去年已搬遷至新行政大樓，舊址被評定為危樓，公所規劃拆建「樂活運動館」，工程總經費約一．二億元。昨日行政院長卓榮泰前往視察，當場指示運動部騰出相關經費補助，允諾政院全力支持。

占地870多坪 設籃、羽球場

鄉長李明明指出，舊公所一九七五年啟用但建築主體已龜裂、滲漏，鑑定確認危樓後，公所在內政部補助下異地新建，去年一月十日搬遷，舊址規劃拆建為「元長樂活運動館」，占地八百七十多坪，三層樓，設置羽球場、籃球場、體健器材運動區等。

卓榮泰昨天由運動部長李洋、立委劉建國、張嘉郡等人陪同視察。劉建國說，元長是全縣最老鄉鎮，期盼運動館導入運動處方、醫養結合、全齡共享等三大目標，讓長輩在地健康生活外，也讓青壯年及兒少共同使用；張嘉郡表示，此場館可讓各年齡層民眾運動，盼經費儘速到位。

劉建國籲落實醫養結合3目標

卓榮泰表示，此場館規劃完整，不過運動部相關建設經費已提前用罄，中央總預算雖有新興計劃預算，因尚未審查通過無法執行，若通過後將對教育、運動設施改善有極大助益，將由運動部依據公所提規劃核定工程預算，全力支持。

另針對免費營養午餐政策，卓榮泰表示，中央政府過去每年編列補助弱勢家庭，三章一Q，相關預算隨著統籌分配稅款回到地方，地方更有能力把地方自治做好。中央接下來就可以把沒有分配到地方的資源用在大型公共建設上，因此拜託國會支持今年度中央總預算及院版財劃法。

