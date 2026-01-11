為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南「元寶樂園」重生 化身北園公園

    2026/01/11 05:30 記者王姝琇／台南報導
    公園內三六〇度旋轉木馬翹翹板、天仁號旋轉鞦韆。（記者王姝琇攝）

    公園內三六〇度旋轉木馬翹翹板、天仁號旋轉鞦韆。（記者王姝琇攝）

    由孩童與專家一起參與設計、營造 北區共完成17座特色遊戲場

    曾是一九六〇年代南部規模最大、承載無數台南囝仔回憶的「元寶樂園」，昨天化身「北園公園」特色遊戲場重新出發，為北區親子場域再添新亮點，北區公所同步舉辦懷舊童玩闖關活動，吸引許多親子家庭共襄盛舉。

    南市北區公所去年成功爭取到內政部國土署補助十座遊戲場改建經費，總經費五千萬元，透過公民參與方式邀家長、孩童與專家一起參與設計及營造，最後的第十座「北園公園」竣工，加上區內原有七座，總計完成十七座公園特色遊戲場。

    曾是南部規模最大兒童樂園

    北園公園座落於昔日著名「元寶樂園」舊址，該樂園曾是一九六〇年代南部規模最大、首座擁有雲霄飛車的兒童樂園，承載無數台南囝仔的兒童回憶。此次遊戲場以「懷舊元寶樂園」為規劃主題，設置三六〇度旋轉木馬翹翹板、天仁號旋轉鞦韆，以及磨石子溜滑梯等多項遊具，現場同時展示天仁與元寶樂園的舊照片，讓民眾彷彿走進時光隧道，重溫昔日觀光盛況。

    懷舊遊具 親子體驗跨世代樂趣

    昨天開箱結合「懷舊童玩闖關遊戲」，將全新完工的「寬版磨石子溜滑梯」巧妙設計成巨型「真人版彈珠台」，並安排丟沙包、跳格子等傳統遊戲，搭配現場分送的棉花糖與爆米花，讓親子體驗跨世代遊戲的樂趣。

    北區區長潘寶淑指出，北區目前有十七座特色遊戲場，為台南有遊戲場密度最高的行政區；此次同步發表「北區就是孩子的遊戲場」摺頁地圖，整合十七座特色遊戲場，串聯在地美食與景點，方便家長規劃一日親子遊程，呈現北區宜居魅力，摺頁可至公所官網下載。

    可串聯美食、景點成一日遊程

    市長黃偉哲表示，這座遊戲場以懷舊元寶樂園為主題，融合創意遊具與在地歷史元素，不僅讓孩子在遊戲中盡情探索創意，也喚起家長對兒時回憶的美好共鳴，邀請民眾一起來北園公園使用新遊具、參與闖關活動，共享親子歡樂時光。

    北園公園設置寬版磨石子溜滑梯，巧妙設計成巨型真人版彈珠台。（記者王姝琇攝）

    北園公園設置寬版磨石子溜滑梯,巧妙設計成巨型真人版彈珠台。（記者王姝琇攝）

