本週3波冷空氣報到 中南部空品恐亮橘燈

受強烈大陸冷氣團影響，南投仁愛鄉台14甲線合歡山路段入夜恐結冰，公路單位實施預警性封閉。（埔里工務段提供）

本週連續三波冷空氣接力報到，天氣還是冷颼颼，中南部因東北風夾帶境外污染物移入，空品亮橘燈，空氣品質不佳情形恐將持續數日，提醒民眾注意！

中央氣象署預報，第一波大陸冷氣團今天起影響台灣，西半部低溫剩下十一度、局部地區會更低溫，甚至低於十度；週一白天開始回溫，但接續在週二、週六各有一波東北季風增強，除了降溫，也會帶來水氣。

「週一白天起會緩慢回溫，天氣也舒適，但週二又有一波東北季風增強。」張承傳表示，受到東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷、且西半部日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。

環境部大氣司大氣監測預報科長游智淵說明，今日受大陸冷氣團影響，東北風可能夾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島。由於中南部位於下風處，污染物更容易累積，預估北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區則為「橘色提醒」等級，南部空氣品質不佳情形恐將持續數日。

一週天氣預報#3波冷空氣報到#中南部空品#東北季風夾帶境外污染物〈span〉

