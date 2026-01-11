防春節急診塞爆 衛福部雙管齊下

中國傳出鼻病毒疫情升溫，疾管署指出，流感仍是國內主要流行病毒，威脅高於鼻病毒，專家也強調民眾不必過度恐慌。（資料照）

為避免春節連假急診壅塞惡夢重演，衛福部今年雙管齊下，一方面鼓勵醫療院所加開特別門診分流人潮，另一方面也將在春節期間啟動「急診量能監測機制」，要求醫院填報七項指標，包括「急診每日等待住院人數」將首度區分成人與兒童。

啟動急診量能監測機制

衛福部次長林靜儀指出，過去急診壅塞往往與假期間門診開診減少有關，今年有更多鼓勵開診措施，希望從源頭分流、降低急診壓力。

請繼續往下閱讀...

衛福部也規劃加強急診量能監測，醫事司副司長劉玉菁說明，春節期間將要求全台二〇五家急救責任醫院填報七項急診量能指標，填報設計原則是「不增加第一線負擔」，資料由醫院資訊系統自動產出，讓監測能更即時、更精準。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，七項指標涵蓋急診每日等待住院人數、轉住院超過四十八小時比率、檢傷一級病人六小時內進入加護病房比率、待床占留觀床比率、急性病床可收治率、急診轉住院占比及特別門診開診情形，透過即時通報與整合，衛福部就能像掌握「即時路況」一樣調度資源，避免春節前後再度出現大規模急診壅塞，降低急診壓力。

林口長庚醫院院長陳建宗也表示，急診與門診排班、量能調控本來就是日常工作，資料也都在系統中，對第一線不會增加負擔，「就是希望病人不要在急診等太久。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法