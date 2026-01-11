中國鼻病毒升溫 專家：不必過度恐慌

中國傳出鼻病毒疫情升溫，疾管署指出，流感仍是國內主要流行病毒，威脅高於鼻病毒，專家也強調民眾不必過度恐慌。（資料照）

流感仍是主流 風險也較高

氣溫驟降，不少民眾出現鼻塞、流鼻涕症狀，加上中國近日傳出鼻病毒疫情升溫，引發關注。疾管署副署長林明誠指出，依國內近四週監測資料，流感仍是最主要流行的呼吸道病毒，占四十三．八％，明顯高於腺病毒十五．八％與鼻病毒十五．四％。專家強調，鼻病毒是常見感冒病毒，民眾不必過度恐慌。

林明誠表示，近期鼻病毒確實小幅上升，但並未超越流感。春節期間人員移動頻繁，不排除境外病毒帶入可能，疾管署已透過定點監測同步掌握流感、腺病毒、鼻病毒及呼吸道融合病毒等變化。

林明誠指出，鼻病毒多為上呼吸道感染，症狀以流鼻水、咳嗽為主，致死率「趨近於零」；相較之下，流感常伴隨全身痠痛、倦怠，對高齡者與慢性病患者重症風險較高。

馬偕醫院兒童感染科醫師紀鑫表示，鼻病毒分為A、B、C型，其中C型較容易誘發氣喘與過敏反應，也較可能影響下呼吸道，氣喘或慢性肺病兒童需特別留意。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵說，鼻病毒常見，多數症狀輕微，真正需要注意的是免疫力低下者及合併其他病毒或細菌感染的續發性感染；中國疫情是否異常仍需觀察。

流感疫情 春節前後達高峰

目前國內流感疫情持平，但疾管署預估將於農曆春節前後達高峰，疾管署已發出致醫界通函，將自一月廿日至二月廿八日擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，增列七類高傳播族群，符合條件者經醫師評估即可用藥，不需等待快篩結果，把握黃金治療時機。

