    藍白推未來帳戶 衛福部憂債留子孫

    2026/01/11 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部次長呂建德昨指出，國民黨與民眾黨提出「台灣未來帳戶特別條例草案」該政策「立意良善，但方向錯誤」，不僅無助解決當前少子女化困境，反而可能擴大貧富差距。（資料照）

    國民黨與民眾黨提出「台灣未來帳戶特別條例草案」，主張由政府替新生兒設立專戶、每年存入一萬元，至十八歲後動用，盼拉升少子女化趨勢並縮小世代貧富差距。衛福部次長呂建德昨日直言，該政策「立意良善，但方向錯誤」，不僅無助解決當前少子女化困境，反而可能擴大貧富差距，無論在財政或實務層面都存在重大疑慮。

    呂建德指出，少子女化最迫切的問題，是「現在的年輕父母養不起」，但未來帳戶的資金要等孩子十八歲才能動用，「不僅沒有解決這一代年輕人的問題，反而把壓力丟給下一代，變成債留子孫」。

    他也以在野黨方案試算，若以目前全國約二三七萬名十二歲以下兒童估算，初期經費就超過一一八五億元；若未來每年仍須為新增同齡人口編列經費，每年再提撥一萬元到十二歲，十二年累計將達二八四四億元，合計經費約需四〇三〇億元，不能不謹慎衡酌。

    呂建德直言，政府二〇一八年起已推動少子女化計畫，總經費達五九六一億元，涵蓋公托擴點、托育補助、降低育兒成本等四大策略，且「少子女化二．〇」已送交立法院審議，「根本解決之道，是請藍白立委趕快回來審預算，這個才是正事」。

    台灣儲蓄率本來就高

    再設帳戶恐變成死錢

    他也點出，未來帳戶仿效美國「川普帳戶」，美國因儲蓄率低才設計該制度，「台灣儲蓄率本來就高，再設帳戶恐變成死錢」，資金長期凍結，對經濟活絡幫助有限。改善台灣少子女化，「要解決的是現在年輕世代的結婚、生育與養育壓力」，不是畫一個十八年後才兌現的大餅。

