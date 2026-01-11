未來帳戶明排審 衛福部：願與立委開放討論

藍白黨團提出「台灣未來帳戶特別條例草案」，財政部反對舉債支應及提供租稅減免。（記者鄭琪芳攝）

民進黨籲在野黨回歸預算法規範 立院應審預算非增預算

藍白共推的「台灣未來帳戶特別條例草案」上週五在立法院會付委，明天將在衛環、財政聯席會議排審。衛福部書面報告表示，現已針對弱勢兒少辦理「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，正研議擴大辦理，亦願意開放性地和朝野立委共同討論與審議該法案。民進黨政策會執行長吳思瑤則提醒，在野黨提案必須回歸「預算法」規範，立院不應透過立法直接要求政府增加預算。

衛福部表示，針對少子女化對策計畫執行情形，行政院於一〇七年核定「我國少子女化對策計畫，結合各部會資源，推動幼兒全面照顧、友善家庭的就業職場、兒童健康權益與保護、友善生養的相關配套四大對策；一一五年續推出「我國少子女化對策計畫」，力挺鼓勵青年生育、有感減輕育兒負擔、友善職場生生不息、支持婚育家庭之穩定居住政策、強化孕產婦及兒童照顧品質等五大面向。

衛福部指出，從二〇一七年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要幫助低收、中低收入家庭的孩子，以及長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。家庭每年最高存入一五〇〇〇元，政府一：一存入提撥款，孩童十八歲最高可存五十四萬元。截至民國一一四年十二月止，整體開戶率約百分之六十五，累計存款金額已逾卅二億元。

少子化挑戰更大

衛福部強調，面對少子女化所帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」，強化對經濟弱勢兒少及一般兒少之支持。針對立法院專法之排審，願意開放性地和朝野委員共同討論與審議，用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力。

吳思瑤說，擴大照顧兒少是民進黨一貫立場，行政院推動「〇到六歲國家養」政策後，目前方向正是研議如何將照顧範圍擴大至「六到十八歲」。

吳思瑤提醒，在野黨提案必須回歸「預算法」規範，立法院不應透過立法方式，直接要求政府增加預算支出，此舉恐有違反「預算法」與「憲法」之虞。若強行通過版本而未與行政部門討論財源，可能陷入財政支用的老問題，影響更周延方案的推動。

