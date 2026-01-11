收入雪崩38% 客運路網迎30年最大整併

交通部公路局將啟動30年來最大規模的國道、公路客運路網改革。（記者吳亮儀攝）

當年設計的路線 已不符各地交通發展和軌道運輸

國道客運、公路客運路線已經卅年沒有大變動，不少冷門路線乘客少，拖累客運業者收入和成本。交通部公路局預計今年起啟動最大規模的路網改革，要將部分路線整併，先從短途、中途路線開始。

高鐵、台鐵 新款列車搶客

國道客運和公路客運最新統計全台四九〇條，但總收入與武漢肺炎疫情前大幅崩跌了約卅七．九％；加上近年西部高鐵、台鐵新款列車加入後，搭乘軌道運輸的民眾增加，長途客運搭乘人數更是雪崩，僅剩軌道收班後，深夜的國道客運搭乘狀況還不錯，但終究難支撐。

雲林、彰化、嘉義 乘客少一半

交通部公路局運輸組長梁郭國證實，國道、公路客運確實要再重新檢討與規劃，針對不同區域啟動檢討，提出短、中、長途路廊想法，例如台北｜基隆、台北｜桃園、台北｜台中、台北｜台南、台北｜高雄等，同樣的交通路廊內有不同業者的客運路線，都要分區檢討。

他舉例，就目前看起來，雲林、彰化、嘉義這一帶的客運路線差異很大，武漢肺炎疫情前和近期的差距超過五十％以上，原因多元，可能包括搭乘軌道運輸、開自家車，或是習慣改變等，未來應該會優先檢視這一帶的客運路線。

梁郭國表示，要評估合併、增設或調整班次的可行性，「因為現在的路線幾乎都是廿、卅年前設計的，這些年來各地交通發展和軌道運輸都有很大變動，很多客運路線已經不符合需求」。

國光客運去年因經營問題，南部一些路線已經被整併，或交由其它業者經營、改路線。「去年國光客運的路線調整就是第一步。」梁郭國說，國光客運南部路線已有十四條完成整併，整併後業者可減少重複班次，而民眾仍有足夠班次可搭乘，對業者與旅客都是正向結果。

國道客運也有很熱門且效益很高的路線，例如台北往返宜蘭、台北往返基隆，以及往返桃園機場等路線，這些路線以營運效率與實際需求作為評估依據，但營運狀況不佳的路線，例如台北到高雄和台南等，就要優先檢討。

梁郭國表示，今年先檢視短途、中程的區域生活圈路網調整，用分階段、分區域方式，預計今年底前完成整體路網整併計畫，「這是近卅年規模最大的一次調整和變革，將讓國道客運營運更有效率」。

