美國新版飲食指南翻轉觀念 台灣將參考修訂

美國近日發布最新飲食指南，其中吃紅肉、喝全脂牛奶與過去「少油少脂」的健康觀念明顯轉變。（記者邱芷柔攝）

美國日前公布最新「二〇二五—二〇三〇年美國飲食指南」，與過去「少油少脂」觀念明顯不同。衛福部長石崇良表示，隨著營養科學進展，國際飲食建議本就會滾動調整，台灣將參考最新國際證據修訂「每日飲食指南」，原訂今年第一季發布新版本，將延至第二季公布。

美國新版指南以全新「倒金字塔」取代過去飲食排序，將肉類、乳製品、健康脂肪與蔬果並列，更強調蛋白質，全穀類則放在最底層，同時嚴格限制糖分與加工食品，其中對動物性蛋白與全脂乳製品的提倡引發熱議。

石崇良指出，近年研究顯示，許多過去被視為「不健康」的食材，在適量情況下，其實是良好營養來源，例如雞蛋不必刻意去除蛋黃，適量攝取全脂牛奶同樣具營養價值，重點在「適量」，非全面排除。

國健署表示，去年已完成國內新版「每日飲食指南」草案修訂，後續將同步檢視美國等國際指南與專業學會立場，召開專家會議，從國人飲食型態及不同年齡、族群需求審慎評估，預計今年完成定稿並加強宣導。

中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華認為，美國指南是「給美國人的建議」，台灣仍須依國情調整。她直言，美國一方面呼籲避免加工食品與添加糖，一方面又提倡紅肉與全脂乳製品，前後矛盾，多數研究顯示紅肉與加工肉品攝取過多，會增加大腸癌風險。

至於美國取消「每日適量飲酒上限」、僅呼籲減量飲酒。肝病防治學術基金會執行長粘曉菁指出，台灣約四成七民眾屬酒精代謝較差族群，乙醛停留時間長、致癌風險高，能不喝就不喝；台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱則建議，可借鏡日本以「純酒精量」標示風險門檻，幫助民眾正確認知飲酒風險。

