為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    美國新版飲食指南翻轉觀念 台灣將參考修訂

    2026/01/10 05:30 記者邱芷柔、侯家瑜／台北報導
    美國近日發布最新飲食指南，其中吃紅肉、喝全脂牛奶與過去「少油少脂」的健康觀念明顯轉變。（記者邱芷柔攝）

    美國近日發布最新飲食指南，其中吃紅肉、喝全脂牛奶與過去「少油少脂」的健康觀念明顯轉變。（記者邱芷柔攝）

    美國日前公布最新「二〇二五—二〇三〇年美國飲食指南」，與過去「少油少脂」觀念明顯不同。衛福部長石崇良表示，隨著營養科學進展，國際飲食建議本就會滾動調整，台灣將參考最新國際證據修訂「每日飲食指南」，原訂今年第一季發布新版本，將延至第二季公布。

    美國新版指南以全新「倒金字塔」取代過去飲食排序，將肉類、乳製品、健康脂肪與蔬果並列，更強調蛋白質，全穀類則放在最底層，同時嚴格限制糖分與加工食品，其中對動物性蛋白與全脂乳製品的提倡引發熱議。

    石崇良指出，近年研究顯示，許多過去被視為「不健康」的食材，在適量情況下，其實是良好營養來源，例如雞蛋不必刻意去除蛋黃，適量攝取全脂牛奶同樣具營養價值，重點在「適量」，非全面排除。

    國健署表示，去年已完成國內新版「每日飲食指南」草案修訂，後續將同步檢視美國等國際指南與專業學會立場，召開專家會議，從國人飲食型態及不同年齡、族群需求審慎評估，預計今年完成定稿並加強宣導。

    中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華認為，美國指南是「給美國人的建議」，台灣仍須依國情調整。她直言，美國一方面呼籲避免加工食品與添加糖，一方面又提倡紅肉與全脂乳製品，前後矛盾，多數研究顯示紅肉與加工肉品攝取過多，會增加大腸癌風險。

    至於美國取消「每日適量飲酒上限」、僅呼籲減量飲酒。肝病防治學術基金會執行長粘曉菁指出，台灣約四成七民眾屬酒精代謝較差族群，乙醛停留時間長、致癌風險高，能不喝就不喝；台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱則建議，可借鏡日本以「純酒精量」標示風險門檻，幫助民眾正確認知飲酒風險。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播