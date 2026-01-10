台南政策轉彎 營養午餐免費

台南市長黃偉哲昨日公布，跟進公私立國中小營養午餐免費政策，估一年所需經費約十六億元。（記者洪瑞琴攝）

黃偉哲轟蔣萬安打開政治的潘朵拉盒子 被迫捲入福利競賽

台南市長黃偉哲昨日公布，跟進公私立國中小營養午餐免費政策，估一年所需經費約十六億元，有十四．二萬名學生受惠。目前全國僅有新北市、嘉義縣市和屏東等四縣市，未承諾施行營養午餐免費政策。

台北市長蔣萬安日前宣布北市各公私立國中小營養午餐全面免費，基隆、台中、高雄、竹市、雲林等縣市陸續跟進，台南市昨也轉彎。

台南市長黃偉哲昨再度砲轟蔣萬安推動「營養午餐不排富免費」政策，有為了選舉政策買票的嫌疑，等同打開「政治的潘朵拉盒子」，使各縣市被迫捲入福利競賽與選舉壓力。

一年16億元 將排擠公共建設預算

台南最終跟進，黃偉哲坦言「並非理想選擇」，這筆每年十六億元的經常性支出，勢必排擠道路、農路等公共建設預算，甚至可能動用緊急救命的第二預備金，形成地方財政壓力。

新北市長侯友宜昨天重申，全面營養午餐免費，一年經費恐高達四十六億元，約占教育業務費四分之一，勢將排擠特教與校舍建設等預算，市府仍在盤點資源試算，詳細規劃後再公布。

對於有縣市首長呼籲中央補助，行政院發言人李慧芝指出，中央近十餘年每年都補助廿一億元給地方政府照顧全國弱勢兒童。

政院去年依照新版財劃法，編製今年度中央政府總預算後，地方統籌分配稅款大幅增加四一六五億元，來到八八四一億元，較去年成長八十九％，再加上補助款等，中央挹注地方的整體財源已超過一．一兆。因營養午餐屬於地方自治事項，請地方用統籌分配稅款來編列預算。

台南市昨日宣布115學年度起全面補助每餐56元。（南市教育局提供）

