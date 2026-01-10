為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南政策轉彎 營養午餐免費

    2026/01/10 05:30 記者洪瑞琴、王姝琇、羅國嘉、黃子暘、鍾麗華／綜合報導
    台南市長黃偉哲昨日公布，跟進公私立國中小營養午餐免費政策，估一年所需經費約十六億元。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲昨日公布，跟進公私立國中小營養午餐免費政策，估一年所需經費約十六億元。（記者洪瑞琴攝）

    黃偉哲轟蔣萬安打開政治的潘朵拉盒子 被迫捲入福利競賽

    台南市長黃偉哲昨日公布，跟進公私立國中小營養午餐免費政策，估一年所需經費約十六億元，有十四．二萬名學生受惠。目前全國僅有新北市、嘉義縣市和屏東等四縣市，未承諾施行營養午餐免費政策。

    台北市長蔣萬安日前宣布北市各公私立國中小營養午餐全面免費，基隆、台中、高雄、竹市、雲林等縣市陸續跟進，台南市昨也轉彎。

    台南市長黃偉哲昨再度砲轟蔣萬安推動「營養午餐不排富免費」政策，有為了選舉政策買票的嫌疑，等同打開「政治的潘朵拉盒子」，使各縣市被迫捲入福利競賽與選舉壓力。

    一年16億元 將排擠公共建設預算

    台南最終跟進，黃偉哲坦言「並非理想選擇」，這筆每年十六億元的經常性支出，勢必排擠道路、農路等公共建設預算，甚至可能動用緊急救命的第二預備金，形成地方財政壓力。

    新北市長侯友宜昨天重申，全面營養午餐免費，一年經費恐高達四十六億元，約占教育業務費四分之一，勢將排擠特教與校舍建設等預算，市府仍在盤點資源試算，詳細規劃後再公布。

    對於有縣市首長呼籲中央補助，行政院發言人李慧芝指出，中央近十餘年每年都補助廿一億元給地方政府照顧全國弱勢兒童。

    政院去年依照新版財劃法，編製今年度中央政府總預算後，地方統籌分配稅款大幅增加四一六五億元，來到八八四一億元，較去年成長八十九％，再加上補助款等，中央挹注地方的整體財源已超過一．一兆。因營養午餐屬於地方自治事項，請地方用統籌分配稅款來編列預算。

    台南市昨日宣布115學年度起全面補助每餐56元。（南市教育局提供）

    台南市昨日宣布115學年度起全面補助每餐56元。（南市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播