代孕子女身分 恐引發司法大戰

立法院排審人工生殖法修正草案，民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母法制化；律界提醒，代理孕母制度不僅涉及倫理議題，更牽動親子身分認定、契約效力及後續繼承等法律問題，若修法通過，恐成為未來司法界的新挑戰。（資料照）

立法院排審人工生殖法修正草案，民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母法制化；律界提醒，即便修法通過，但代孕契約、審查程序或身分登記存在瑕疵，未來恐在龐大遺產分配時，引發身分確認的司法大戰。

律師李孟軒表示，過去跨國代孕頻傳孩子返台後居留與身分認定困難，原因多為他國文件不齊。若國內開放代孕，重點將轉向契約實務，例如代孕契約必須經過專業諮詢簽章與公證，除確認雙方資格，更要避免剝削並保障委託人能獲得子女。

而親子關係與繼承資格屬法定，無法透過私人契約約定排除民法規定，未來代孕契約亦應參考主管機關範本。

律師包盛顥則分析，代孕制度將讓父母身分的認定突破「分娩者為母」原則，改以事前經法院或主管機關核准的代孕契約為核心。在法律完備的前提下，代理孕母將不具母親身分，子女直接列入委託父母的婚生子女，享有完全相同的扶養與繼承權。

不過，其他繼承人如委託父母的兄弟姊妹，可能藉此主張代孕子女為「非婚生」挑戰其繼承資格。包盛顥強調，法院雖多基於子女最佳利益補正法律地位，但在程序重大違法時，仍難以排除繼承權遭剝奪的風險，尤其牽涉遺產龐大或家族關係緊張的案例，更容易引發糾紛。

