代孕解少子女化？ 看法兩極

人工生殖法修正草案 立委交鋒 女人非商品 小孩不是產品

台灣去年新生兒數僅有十萬七八一二人，再創新低。朝野立委近日就代理孕母是否納入「人工生殖法修正草案」在立法院交鋒，人工生殖領域醫師、國民黨立委陳菁徽主張以代孕解決少子女化議題。民進黨立委林淑芬表示，小孩不是產品，質疑若遇腦麻兒、委託父母離婚狀況，兒童權益如何保障？

婦女團體也強烈反彈，直批不論有償或無償，「都是把女人的身體當成商品在看」；精神科醫師示警，若法制化卻配套不足，最後恐仍由醫療與社政系統買單。

陳菁徽表示，台灣少子化正處於極速下滑的崩跌階段，她與國民黨立委希望透過各種方法幫助台灣。臨床上，當晚婚、年紀增加，本來就會有些人因子宮狀態不佳無法生育。

醫界籲委託父母應強制收養

台灣生殖醫學權威李茂盛醫師表示，有條件支持代理孕母合法化，但必須有更嚴謹的規範和配套措施，包括修法讓委託父母強制收養、保障孕母和孩子的健康權利等，如果草案過，預測可微幅增加生育率約三％。

「代理孕母生的是小孩，而不是產出一個產品。」林淑芬舉例，若產出的嬰兒有重大疾病，委託父母不願意埋單，小孩是誰的責任？若委託父母在代理孕母懷孕期間離婚，兩人都不要小孩，這又該如何處理？

民進黨立委沈伯洋說，女性若發現自己不易懷孕或不想生育，她有權可以抉擇；但若創造代孕制度，就可能有公婆會要媳婦走代孕，這個市場的需求會被放大。

台灣女人連線常務理事黃淑英痛批，代孕制度本質就是對女性的歧視、剝削與工具化，社會常簡化成「出借子宮」，卻忽略懷孕對女性整個身體與人生的衝擊。她也點出，一旦合法，更可能「合法掩飾非法」，透過假病歷、包裝醫療需求，替不想懷孕或有錢的人服務。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉也提醒，代孕牽涉兒童身分、親權與孕母人權，是高度複雜的制度，只要出現一例孩子無法確立法律父母，就是嚴重人權侵害。

桃園療養院副院長李俊宏引述「美國醫學會期刊」研究指出，代理孕母產後新發精神疾病風險較自然懷孕女性高出約四成，且多在生產後兩至三年才浮現，呼籲立法院勿貿然推動代理孕母合法化。

