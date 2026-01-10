超高齡社會 提前4大方向佈局

近10年國人出生及死亡數

衛福部：健康促進、分散式照護、給付制度改革、科技導入

台灣六十五歲以上人口正式突破二成，邁入WHO定義的「超高齡社會」。衛福部長石崇良表示，人口結構快速老化早在預期中，衛福部已從健康促進、分散式照護、給付制度改革與科技導入四大方向提前佈局，因應高齡浪潮帶來的醫療與照護挑戰。

減少慢性病、延緩失能

石崇良指出，第一是把資源前移到健康促進，從一般族群到高齡者全面減少慢性病、延緩失能，包括三高防治、「八八八計畫」及規劃中的「健康幣」等，都是希望民眾及早介入、維持健康狀態。

第二是推動分散式照護，讓照護回到社區與家中，已推動居家醫療、在宅住院、居家安寧，以及門診靜脈抗生素治療、遠距醫療常態化，並與長照三．〇「以家為基礎」的醫療與長照整合方向接軌，減少長者往返醫院的負擔。

第三是給付制度改革，從「論量計酬」轉向「論價值計酬」。他舉例，今年起外傷病人二小時內進開刀房給付加乘一〇〇％、四小時內加乘六十％，就是以時間賽跑降低失能風險，另在取栓術、高血脂照護導入論質、論成效計酬。

第四是科技導入，因應「照護需求上升、人力下降」的雙重壓力，除引進外籍人力，更要靠科技優化流程、提升效能，放大照護能量、減輕第一線負擔。

台灣躍居全球最不想生國家

不過，台灣不只人口老化，還面臨不想生的嚴酷考驗！

內政部昨日公布人口統計速報，二〇二五年出生人口勉強守住十萬大關，但折合年粗出生率僅剩千分之四．六二，即每千人出生人數僅四．六二人，較四、五年級生（約一九五〇到一九六〇年）出生高峰時的千分之三十八．三一到四十九．九七，是「零頭」不到。

反觀韓國二〇二五年新生兒數量止跌回升、粗出生率估可達千分之六．七，日本估則可撐在千分之五以上，台灣已經躍居全球「最不想生」的國家。

韓國去年新生兒人數止跌回升

星展銀行日前發布最新經濟預測，台灣二〇二五年GDP（國內生產毛額）成長率預估達七．二％，與印度、越南包辦亞洲前三名，人均GDP預估達三．八萬美元，史上首次同時超越日本與韓國；但台灣「不想生」比率也超車日韓、躍居全球主要國家第一名。

我國去年出生人口勉強守住10萬大關，少子化嚴重。（資料照）

台灣邁入超高齡社會，長者照護成為施政重點。（資料照，澎湖縣政府提供）

