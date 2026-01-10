為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國中小午餐免費 嘉縣、市暫不跟進

    2026/01/10 05:30 記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導
    嘉義市以完善配套搭配補助，維護提升營養午餐品質。（嘉義市府提供）

    嘉義市以完善配套搭配補助，維護提升營養午餐品質。（嘉義市府提供）

    全國多個縣市宣布國中小營養午餐免費，嘉市府昨表示暫不跟進，今年自編預算一．三八億元，補助營養午餐食材、廚工薪資、水電、燃料、「三章一Q」食材獎勵等費用，全面性提升、維護「品質與營養」；嘉縣府則說，為減輕家長負擔並守護學童健康，正盤點整體財政狀況，評估研擬相關方案。

    市府教育處長郭添財表示，全市國中小的自建營養午餐廚房，領先全國設置食育組長執行營養午餐與食農教育。

    今年共編列預算一．三八億元，補助水電、燃料、廚工薪資的「營養飽育」六千萬、食材費調高經費二七〇〇萬元、「三章一Q」食材獎勵補助五一〇〇萬元。

    對於嘉義市營養午餐，民間團體大嘉義馬拉松協會理事長蔡協成、公關長陳致愷、立委林倩綺嘉義市服務處主任李泳江等昨召開記者會，呼籲立委、嘉義市議員共同連署，建請市府研議實施免費營養午餐，造福全市兩萬多名學生及家庭。

    嘉義縣部分，縣府表示，因財政相對拮据，目前優先全額補助弱勢學生午餐，致力提升食材品質與食安，若評估財政條件許可，將朝營養午餐免費方向推動，並確保學童營養與福利不縮水。

