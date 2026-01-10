中央總預算卡關 嘉縣補助減逾21億

今年中央政府總預算案在立法院持續「卡關」，行政院長卓榮泰前天表示，總預算案仍未進入委員會審查，總計影響二九九二億元預算，衝擊嘉義縣等六縣市財務調度，恐須舉債因應；嘉縣府說，依行政院主計總處計算，嘉縣獲配財源將比去年減少二十一億元，若總預算一直未通過，且無其他替代財源或無法調整支出，須舉債因應。

無人機產業、高科技人才培育受挫

縣長翁章梁表示，嘉義縣減少的二十一億元，依中央補助辦法規定，可由中央對地方財政均衡補助所編列三二一億元中予以彌補，但因該筆補助編列於中央總預算，總預算若未通過，該筆補助就無法動支補助給地方，影響包括交通建設、教育、社福及地方財政平衡調度等多項重要施政面向。

縣府：若無其他財源 將舉債因應

不僅縣府財源恐減少，嘉義縣立委蔡易餘表示，中央總預算若是持續卡關，中央力推的「AI新十大建設」共一〇二億元也將無法執行，將「斬斷」嘉義縣的轉型契機，無人機產業將受挫，連帶「中正大學發展矽光子碩士班學位學程」也無法推動，嚴重影響高科技人才的培育。

蔡易餘說，嘉縣受影響的新興計畫總額高達二四．四三億元，攸關鄉親生命財產與交通的建設將停擺，包括水上南靖、新港埤子頭及六腳排水系統，以及空軍第四聯隊基地排水改善等治水工程，還有國道一號高速公路瓶頸路段改善等工程，超過十五億元關鍵預算都無法動支。

蔡易餘並指出，卓榮泰院長已點名嘉義縣，若總預算不過，縣府恐需「舉債」才能因應，呼籲立法院藍白立委務實審議，勿讓嘉義縣建設與未來成為政治惡鬥的祭品。

