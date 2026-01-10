為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    公設優化 「虎尾建國眷村文化園區」揭牌

    2026/01/10 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    虎尾建國眷村文化園區揭牌。 （記者黃淑莉攝）

    雲林虎尾建國一村經過七年改造，成為知名文創場域，現有廿四家店進駐，去年吸引廿萬人次造訪，縣府進一步辦理整體景觀改善暨解說導覽工程，優化公共設施，並命名為「虎尾建國眷村文化園區」，昨天揭牌，未來可串聯布袋戲館、故事館、虎尾鐵橋，見證糖都文化，成為文化觀光廊帶，帶動地方觀光發展。

    24店家進駐 去年吸客20萬人

    虎尾建國一村、二村是全國唯一的農村型眷村，副縣長陳璧君指出，縣府在二〇一五年指定為文化資產，二〇一七年啟動一村整頓，多年來完成聚落建築群的房舍修繕活化與多元文化活動推動，現在已有廿四家店進駐，都是在地青年創業，也成為環境教育、食農教育的場域。

    文觀處代理處長陳世訓表示，這次景觀改善暨解說導覽系統工程，主要內容包括園區出人口整備、人行與無障礙步道系統建置、串聯周邊景觀的步行動線及停車空間與公共設施的整體優化，讓遊客漫步在園區時，感受眷村歷史脈動與生活記憶。

    縣長張麗善說，打造更友善、完整的文化觀光場域，步道從建國一村串聯到虎尾六三二高地，整合周邊的遊憩資源，擴大遊客步行體驗範圍，縣府並向文化部爭取經費，投入一村八棟建物的修繕設計、四棟房舍整修工程，未來從園區可串聯布袋戲、故事館、記憶COOL、虎尾鐵橋，並見證糖都文化，成為文化觀光廊帶。

    虎尾建國一村成知名文創場域，縣府設置步道等公共空間優化。（記者黃淑莉攝）

