南鐵地下化工程 挖到「清代軍火庫」

台南市區鐵路地下化工程再有重大考古發現，圖為除鏽整理後的砲彈。（台南文資處提供）

經考古辨識出8支大砲管、20支小砲管、逾2千顆砲彈及頭盔、火槍管

台南市區鐵路地下化工程再有重大考古發現。近日在台南車站後站、小東路南側工區施工時，工人挖出一大塊高度鏽蝕的金屬塊，原先以為只是一般廢鐵，未料通報後經考古團隊調查，竟揭開清治時期府城軍事防禦的關鍵線索。

出土地點位後站、小東路南側

台南市文化資產管理處指出，該鏽塊其實是多件清代軍事武器長期埋藏地下後，因嚴重氧化而聚結成塊。經專業拆解與清理，辨識出八支大型砲管、廿支小型砲管、超過二〇〇〇顆砲彈，另有頭盔、疑似刀刃，以及約卅支火槍槍管，數量龐大，宛如一座深埋地下百餘年的小型軍械庫。

成大榕園一帶 為當時的火藥庫

考古發現的位置也與歷史圖資高度吻合。依一八七五年繪製的《臺灣府城全圖》，這次出土地點正位於清代府城大北門附近，不遠處即為當時的火藥庫，位置約在今日國立成功大學榕園一帶，顯示此區曾是清代府城重要的軍事儲備與防禦核心。

相關歷史文獻亦為這次發現提供佐證。清光緒元年（西元一八七五年），沈葆楨在〈報明臺郡城工完竣片〉中記載，因台灣過往缺乏完善軍火儲存設施，為因應防務需求，特別在小東門內興建火藥局，用以存放洋砲、洋槍等軍械。

比對文獻 曾建火藥局存放軍械

文資處推測，火藥庫與文獻所載火藥局應為同一設施，而此次出土的武器鏽塊，可能是自火藥庫運至大北門附近暫時存放的軍事物資，隨著時代變遷而被掩埋於地下。

文資處強調，城市地表不斷更新，但地下仍完整保存著不同時代的歷史記憶，地方建設與文化資產保存並非衝突，而是城市發展必須並行的雙軌。

文化局長黃雅玲表示，台南開發歷史悠久，地下仍可能埋藏尚未被發現的史前或歷史遺跡，因此工程前的文化資產調查及施工監看制度，對於守護城市文化底蘊仍具高度必要性。

台南市區鐵路地下化工程有重大考古發現，圖為剛出土的頭盔。（台南文資處提供）

台南市區鐵路地下化工程再有重大考古發現，包括拆解後仍待整理的清代火砲砲管。（台南文資處提供）

