    首頁 > 生活

    （新北）強化防洪 中和2處封閉地下道變身滯洪池

    2026/01/10 05:30 記者翁聿煌、賴筱桐／新北報導

    新北市水利局近期將中和員山路及中和國小旁兩處封閉地下道改建為滯洪池，不僅解決當地因交通繁忙及管線複雜而難以增設排水系統的困境，並以最經濟的空間成本，強化區域防洪韌性。

    水利局長宋德仁表示，中和區員山路及中和國小兩處地下道，因使用率低分別於二〇一三及二〇一六年封閉，由於近年強降雨頻繁，導致周邊路面因側溝排水不及而積淹水，但該區域交通量大、地下管線複雜，無法增設排水管線，轉變為滯洪空間，在強降雨時將路面逕流快速排入，有效解決積水問題並確保用路人安全。

    宋德仁說，員山路及中和國小地下道滯洪池分別提供二〇四及一七〇立方公尺的滯洪量，以最小成本達成最大防洪效益。

    另外，新北市水利局推動建置「污水下水道智慧預警系統」，總經費一千二百萬元，預計二〇二六年六月上線，未來新北市的污水系統具備即時監控與預警功能，大幅提升面對暴雨時的應變效率。

    宋德仁表示，這套智慧預警系統規劃在獅子頭抽水站建置硬體設施，把新北市所有污水抽水站、污水處理廠的數據，與天氣預報、地圖資訊進行彙整分析，除主動預警外，也能將資訊介接至既有的智慧防汛平台，讓操作人員精準預測水位變化，有如城市的「地下大腦」。

